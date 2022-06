Ob mam Ballon, ULM, Seegelfliger oder Helikopter, Piloten erliewen eist Land aus enger ganz anerer Perspektiv.

Fir dës nei Serie hu mir passionéiert Mënsche begleet, déi eis immens spektakulär Panoramaen gewisen hunn. Zesummen mat hinnen entdecke mer Lëtzebuerg nach emol ganz anescht. Sie verroden wat "d’Magie vum Fléien" fir Si bedeit, wann een liicht a fräi wéi e Villchen d'Welt vun Uewe gesäit. An dat trëfft et besonnesch am 2. Episod, wou mer en Dënschdeg mat an de Cockpit vun engem Seegelfliger klammen.

E Fluch ganz ouni Moto, well mat engem Kabel oder engem ULM ginn déi elegant an extrem aerodynamesch Seegelfligeren erop an den Himmel gezunn. Sie seegelen änlech wéi z.B en Albatross mat Hëllef vun der Thermik. Déi waarm Loft, déi sech vum Buedem léisst, gëtt genotzt, fir sech ëmmer erëm erop ze dréien. De Seegelfluch ass bei gudde Konditiounen stonnelaange méiglech, iwwer dausende Kilometeren, ganz ouni Kerosin an mat iwwer 200km/h. Am Reportage léiere mer ënnert anerem de jéngste Lëtzebuerger kennen, dee viru kuerzem seng Lizenz krut! De Jues Mathay.

« Dat Gefill kanns de just mam Seegelfliger spieren(...), du fills all Mouvement, all klenge Wandstouss (….) et ass praktesch de Ballet vum Fléien !»

No engem éischte Vol mat grad emol 11 Joer bei enger Porte ouverte, huet hien direkt mat 12 Joer seng Formatioun ugefaangen. Haut mat 16 Joer ass de Jules scho 320 Stonnen mat sengem Seegelfliger geflunn. Hien an aner Seegelfliger Piloten erzielen nach méi iwwert dës Faszinatioun, am grousse Reportage am Magazin, mat spektakuläre Biller vum Grand Duché vun uewen.