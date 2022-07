Och dëse Weekend war nees vill um Stauséi lass. Op verschiddene Plazen waren d'Parkingen iwwerfëllt.

Och am Iechternacher Séi soll ee geschwënn nees kënne schwammen - dat wär eng zousätzlech Alternative zum Stau, dem Wemper Séi an de Baggerweieren. Bis zu 3.000 Leit kënnen op de Baggerweieren zu Rëmerschen all Dag d‘Sonn genéissen. 50 km weider zu Iechternach ass dat nach Zukunftstmusek: Op enger Surface vun 2 Fussballterrainen soll hei en ofgegrenzte Schwammberäich entstoen.

Mir hoffen, dass mir déi Séi am August fir Schwëmmer opmaache kënnen. D‘Pontone si bestallt, mir mussen nach eng zousätzlech Bréck maachen, déi ass och bestallt. Da musse mir mir nach en Offallkonzept ausschaffen, hei brauche mir nach zousätzlech Poubellen. Ech sinn awer optimistesch a freeë mech, wann et lass geet, erkläert de Ben Scheuer, éischte Schäffen vun Iechternach.

Stand up Paddeling a Boot fueren ass dann och elo schonn um Iechternacher Séi erlaabt. Fir d‘Leit an den Trafic no der Ouverture Meeschter ze ginn, misst dann nach eng Strategie ausgeschafft ginn. Den Iechternacher Séi war fir d‘lescht wéinst engem massive Stierwe vu Sëlwerkaarpen am Gespréich. Dat hätt allerdéngs net um Waasser geleeën:

„D‘Waasserqualitéit ass nach ëmmer gutt, d‘Waasserwirtschaftsamt hëlt reegelméisseg Prouwen. Déi ginn op dräi Plaze geholl, an d‘Qualitéit war ganz gutt respektiv gutt. Domat erfëllt de Séi d‘Norme fir als Badegewässer ëmklasséiert ze ginn“.

Schwammen wäert een zu Iechternach gratis awer dofir op eege Verantwortung, d‘Plage gëtt an Zukunft net surveilléiert. Zu Rëmerschen sinn d‘Schwammberäicher deelweis surveilléiert, d‘Entrée ass hei payant.

Eegent Iessen a Gedrénks sinn um Site erlaabt, ma och hei ginn et e puer Reegelen, erkläert de Ramon Hemmer, Direkter vun de Baggerweieren: Op de Plagen dierft net gefëmmt ginn, an et géifen och eng Rëtsch sougenannter Tabuzonen, wou een net iessen an de Schilf net betrieden duerf.

Wichteg wier, dass d‘Leit sech géigesäiteg an och d‘Natur respektéieren.