Um Méindeg war zu Dikrech um Geriicht den Optakt vum Prozess ëm en déidlechen Accident um Lausduer an der Nuecht vum 13. op de 14. Abrëll 2018.

En 39 Joer ale Polizist war am Déngscht ëm d'Liewen komm, eng Polizistin gouf schwéier blesséiert, 3 weiderer méi liicht. Den Oflaf vum Accident ass esouwäit bekannt, an awer, vill weider Detailer sinn ëffentlech ginn.

Experten an Zeie goufe gehéiert.

Wat genau ass da méi kloer ginn, iwwert den Oflaf vum Accident?



An der Nuecht ëm 2 Auer hat ee Chauffeur bei enger Policekontroll d'Kéier gemaach, an huet sech op engem Parking verstoppt. Dëst wëll hien ze vill Alkohol gedronk hat. 2 Policeween haten awer d'Poursuite opgeholl, ouni Bléckkontakt ze hunn.

E bëssi méi spéit hunn d'Beamten en Auto gestoppt, an de Chauffer gefrot, ob en iwwerholl gi wier. Nodeems d'Äntwert Nee war, huet de Policewon d'Kéier geholl. Dat mat enger Vitesse tëscht 6 an 10 Kilometer an der Stonn. Eng weider Policecamionnette war net wäit hannendrun a wollt de Policeauto wuel iwwerhuelen, well d'Beamte gemengt hunn, seng Kolleegen hätt de falschen Auto gestoppt. Eng Decisioun mat schwéiere Suitten. D'Camionnette rammt de Policeauto, deen d'Kéier wollt maachen, mat iwwer 130 km/h.

Wat ass soss nach nei ausser d'Vitessen?

Datt och scho virdrun déi 2 Policeween mat extrem héije Vitessen insgesamt ënnerwee waren. Bal 200 km/h de Policeauto, d'Camionnette bal 160 km/h. E jonke Mann, deen deemools Policestagiär war, huet ausgesot, datt, et senger Meenung no zum Accident komm ass, well 2 Feeler gemaach goufen.

Eemol net an de Spigel gekuckt gi wier, virun deem d'Kéier geholl ginn ass, an eemol, datt senger Meenung no wuel an ze héijer Vitesse gefuer gi wier, fir en alkoholiséierte Chauffeur ze fannen.

En Enquêteur vun der IGP huet ausgesot, e Manktem u Kommunikatioun hätt wuel zum Accident gefouert. Hien huet kritiséiert, datt et keng kloer Déngschtvirschrëft fir d'Course-Poursuite géing ginn, mee just eng Broschür.

Am Virfeld ass och vill driwwer Rieds gaangen, wat dem Chauffeur, dee sech der Policekontroll wollt entzéien an dofir d'Kéier virdru gemaach huet, ze reprochéiere wier.



Hei ass kloer ginn, datt hie sech der Kontroll bewosst entzunn huet. Säi Bäifuerer huet ausgesot, d'Haltezeeche vun der Police gesinn ze hunn. An och, datt si mat iwwer 180 km/h geflücht sinn. Hien hätt sengem Kolleeg gesot, datt et besser wier, sech ze stellen. Deem wier säi Kolleeg awer net nokomm.

Den Expert aus dem Staatslabo geet dovunner aus, datt de schëllege Chauffeur e Promillewäert vun 0,77 Gramm Pro Liter am Blutt hat. Säin Affekot, de Maître Daniel Baulisch seet, datt säi Mandat just kéint wéinst Vergoen am Verkéier ugeklot ginn.

Wéi geet et dann elo weider am Prozess?

Weider Experte wäerten nach gehéiert ginn an och weider Polizisten déi deemools als Stagiaire an der Camionnette mat dobäi waren.

En Donneschdeg de Mëtteg geet de Prozess weider. 3 weider Deeg sinn ugesat.