An de véier éischte Méint vum Joer war et e plus vun 0,9%, op 12 Méint gekuckt ass et souguer eng Hausse vun 3,8%.

Ënnert anerem am Horeca- an am Transport-Secteur grad ewéi am Commerce goufen nei Aarbechtsplaze geschaaft.

De Communiqué vum Statec

Emploi salarié : + 0.9% au premier trimestre 2022 et + 3.8% sur 12 mois

Créée le 05.07.2022

La progression de l'emploi salarié continue : au premier trimestre 2022, le marché de l'emploi salarié a connu une hausse de +0.9% par rapport au quatrième trimestre 2021. En variation annuelle, la progression a été de +3.8%. Ce sont les activités spécialisées et services de soutien (+1.3%) ainsi que les activités du commerce, transport, hébergement et restauration (+1.2%) qui montrent la progression trimestrielle la plus importante par rapport au quatrième trimestre 2021.

Les activités du commerce, transport, hébergement et restauration (+4.4% sur un an) ainsi que l'administration et les autres services publics (+4.3% sur un an) sont les branches les plus dynamiques. Pour l'administration et les autres services publics, le développement favorable provient de l'administration centrale et des activités hospitalières. Concernant les activités du commerce, du transport, de l'hébergement et de la restauration, les activités des restaurants ont enregistré la croissance la plus importante.