En hätt näischt kënne maachen an nimools domadder kënne rechnen, dat sot den ugeklote Polizist am Prozess ëm den déidlechen Accident 2018 um Lausduer.

De jonke Polizist war mat senger Policecamionnette an de Policeauto gerannt, deen an der Strooss abrupt gedréint huet. Dobäi war de Chauffeur vun deem Auto, dee gedréint huet, ëm d’Liewe komm an d’Bäifuererin gouf schwéier blesséiert.

D'Experten, déi en Donneschdeg de Moien um Geriicht zu Dikrech zu Wuert komm sinn, hunn dës Aschätzung vum ugeklote Polizist gedeelt. D'Manöver vum Policeauto wier net virauszegesi gewiescht, well och de Winker wuel net u war. D'Reaktioun vum Polizist, auszewäichen an ze bremsen, wier normal an hien hätt den Accident net kënnen evitéieren.