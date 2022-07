Fir de Méindeg de Mëtteg ass de véierten a leschte Verhandlungsdag am Prozess ëm den déidlechen Accident um Lausduer am Abrëll 2018 ugesat.

Besonnesch d'Fro vun der Kompetenz vum Strofgeriicht vun Dikrech am Dossier géint de Chauffeur steet dann am Fokus. Kann dëst nach eng Strof géint den Ugeklote spriechen, deen d'Kéier gemaach hat, fir eng Policekontroll ze evitéieren, an domat d'Course-Poursuite mat déidlechem Ausgang ausgeléist hat?

Lauduer-Prozess 4. Dag/Reportage Diana Hoffmann

Et sinn 20 Kilo Kierpergewiicht, déi am Prozess e Méindeg nach kéinten zu enger Tournure féieren. Um éischte Prozessdag a quasi a leschter Minutt konnt den Affekot vum ugeklote Chauffeur, de Maître Daniel Baulisch, dem Expert eng Pièce aus dem Prisong virleeën. Dës beweist, datt säi Mandant kuerz nom déidlechen Accident um Lausduer net 70 Kilo, mee 90 Kilo gewien huet.

Doropshin huet den Expert den approximativen Alkoholtaux vun 1,22 Promill recalculéiert an ass op en Taux tëscht 0,57 an 0,77 Promill komm. Domat wier sengem Mandant keen Delikt méi virzegeheien, mee just nach eng Contraventioun, sou de Maître Daniel Baulisch. Hie stellt d'Fro, ob d'Strofgeriicht deen Ament nach kompetent ass, fir säi Client ze jugéieren. Villméi misst déi Saach elo virum Policegeriicht zu Dikrech verhandelt ginn.

A wann dat de Fall wier, wier de Verstouss vu sengem Client schonns verjäert. De Procureur sot, de Parquet géing fir e Méindeg schrëftlech Stellung zu dëser Remark huelen. E Freiden hat de Parquet nach eng Strof vu 500 Euro an engem Joer Fuerverbuet gefuerdert, well den Ugeklote sech der Policekontroll entzunn hat a bei senger Flucht d'Vitess depasséiert hat; an eng Geldstrof vu 500 Euro an engem Joer Fuerverbuet wéinst Fueren ënner Alkoholafloss.

Elo kéint et also sinn, datt den ugeklote Chauffeur ouni Strof dovukënnt. Et ass dovunner auszegoen, datt de Familljepapp dëst schlicht zur Kenntnis hëlt. Hien ass sech der enormer moralescher Schold bewosst an huet e puermol gesot, datt et him leeddeet an hien e Feeler gemaach hätt. Als responsabel fir den déidlechen Accident, vun deem hien eréischt den nächste Moie gewuer ginn ass, gesäit hie sech awer net. An och den ugeklote Polizist gesäit hien net als Haaptresponsabelen an deem Zesummenhang.

Fir den ugeklote Polizist hat de Parquet dann e Freiden d'Suspensioun vum Urteel gefuerdert, wat bedeit, datt keen Urteel soll gesprach ginn. De Mann wier matschëlleg um Accident, awer net den Haaptschëllegen. Seng Affekotin d'Maître Trixi Lanners fuerdert e Fräisproch.

E Méindeg wäert dann och nach en Datum fir d'Urteel fixéiert ginn.