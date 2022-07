Grenziwwerschreidend Poursuitte bei engem "flagrant délit" ginn am Lëtzebuerger-franséische Grenzgebitt onlimitéiert méiglech.

De Schengen-Accord gesäit vir, dass Poliziste vun engem Schengen-Land ouni Erlabnis vum anere Staat déi national Landesgrenze kënnen iwwerschreiden, wa si eng verdächteg Persoun verfollegen, sollte si net an der Lag sinn, d'Police vum zweete Schengen-Staat rechtzäiteg doriwwer z'informéieren, oder wann d'Autoritéite vum zweete Schengen-Staat net an der Lag sinn, d'Plaz vun der Poursuite rechtzäiteg z'erreechen. All Memberstaat definéiert d'Modalitéite vun de grenziwwerschreidende Poursuitten um eegenen Territoire selwer.

Grenziwwerschreidend Poursuitte bei engem "flagrant délit" ginn am Lëtzebuerger-franséische Grenzgebitt onlimitéiert méiglech. Béid Länner hunn en entspriechenden Accord ënnerschriwwen. Bis ewell gouf et do eng Limite vun 10 Kilometer. Am Fall vun enger Course-poursuite mussen d'Autoritéite vum Nopeschland op der Grenz informéiert ginn an et muss mat dësen zesummegeschafft ginn. Dës nei Dispositioun géing hëllefen, fir déi grenziwwergräifend Kriminalitéit besser ze bekämpfen, heescht et vum Policeminister Henri Kox a sengem franséischen Homolog Gérald Darmanin.

Ancienne déclaration Nouvelle déclaration Type d'infractions Liste de 14 infractions idem Périmètre 10 km sans limitation dans l'espace ou dans le temps Droit d'interpellation non non

E Gesetz vum Abrëll hat de Wee fir dës Kooperatioun fräi gemaach. Dat selwecht gëllt iwwregens fir Däitschland. D'Zesummenaarbecht mat de belschen Autoritéite gëtt via den neie Benelux-Traité gereegelt.

Schreiwes

Accord entre la France et le Luxembourg pour autoriser les poursuites transfrontalières sans limitation territoriale (11.07.2022)

Communiqué par : ministère de la Sécurité intérieure

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer de la République française, Gérald Darmanin, et le ministre de la Sécurité intérieure du Grand-Duché de Luxembourg, Henri Kox, ont formalisé ce lundi 11 juillet, la suppression de la limite de dix kilomètres au-delà de laquelle, il n'était jusqu'à présent pas permis aux forces de l'ordre de l'un des deux pays, de poursuivre sur le territoire de l'autre pays un suspect sous le régime de la flagrance.

L'article 41 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, a institué ce mécanisme des poursuites transfrontalières pour certains crimes graves, en laissant aux États la possibilité de choisir entre différentes modalités de mise en œuvre de celles-ci. Une limite de dix kilomètres avait été établie par les deux pays pour l'exercice de cette faculté.

Afin de mieux lutter contre la délinquance transfrontalière, la France et le Luxembourg ont décidé de lever cette contrainte. Cet approfondissement de la coopération policière aura un impact concret sur le terrain pour la sécurité des citoyens des deux pays. Dans le prolongement des avancées réalisées sur ce sujet au niveau européen durant la présidence française du Conseil de l'Union européenne, il témoigne de la volonté partagée de la France et du Luxembourg de renforcer la sécurité intérieure de l'espace Schengen.

Enfin, il est rappelé que les forces de l'ordre qui opèrent de telles poursuites doivent en informer les autorités du pays partenaire, au plus tard lors du franchissement de la frontière, et coopérer avec ces dernières pour toute éventuelle interpellation.