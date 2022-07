Dat sot de Premier en Dënschdeg de Mëtteg bei senger Deklaratioun an der Chamber.

Et wier ze einfach ze soen, d'Experten hätte gesot, datt eng Impfflicht misst kommen, sot de Premierminister Xavier Bettel de Mëtte bei senger Deklaratioun an der Chamber. Just bei engem vu siwen Zenarie géingen d'Experte sech fir eng Impfflicht ausschwätzen. An dëse Fall wier och nach un divers Konditioune gebonnen, wéi en 100 prozentegen Impftaux. Souwuel déi politesch, wéi och déi juristesch Proportionalitéit wieren net ginn, fir eng Impfflicht ze justifiéieren, sou de Premier.

En Donneschdeg de Moien um 8 Auer gëtt dann den Debat an der Chamber iwwert de Sujet gefouert.