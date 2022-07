Iwwert e Joer gekuckt sinn d'Präisser vum Wunnengsbau ëm 14 Prozent geklommen. Dat mëllt de Statec.

Dës nei exzeptionell Hausse géif sech haaptsächlech doduerch erklären, datt d'Käschte vum Material an d'Pëtrolspräisser weider klammen. Tëscht Oktober zejoert an Abrëll dëst Joer sinn d'Baupräisser dem Statec no ëm 8,6 Prozent geklommen.