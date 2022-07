Nodeems d'EZB decidéiert huet, den Haaptleetzëns ëm 0,5% an d'Luucht ze setzen, sinn eng Rei weider Haussen an den nächste Méint "quasi sécher".

Gaston Reinesch iwwer EZB-Leetzëns / Rep. François Aulner

Dat sot de Gaston Reinesch e Freideg am RTL-Interview. De Gouverneur vun der Lëtzebuerger Zentralbank a Member vum EZB-Rot huet erkläert, datt wéi héich d'Zënse wäerten eropgesat ginn, engersäits vun der Entwécklung vun der Inflatioun ofhänkt, mee och vun der Entwécklung vun der Ekonomie an der Eurozon. D'Gefor vun enger Stagnatioun oder souguer Rezessioun gëtt a sengen Aen och "net méi kleng".

D'Zënsen, déi d'Leit selwer musse bezuelen, wa se e Prêt huelen oder d'Zënsen, déi se kréien, wa se Suen deposéieren, déi sinn och schonn eropgaangen an déi Beweegung wäert och virugoen, sou de Gaston Reinesch. Hien huet widderholl, datt d'EZB d'Mandat huet fir eng Präisstabilitéit z’assuréieren "an eng ze héich Inflatioun ass fir de Bierger eng ganz, ganz schlecht Saach. A wat een nach manner Revenuen huet, wat et nach méi eng schlecht Saach ass".

Well d'Hausse vun den Zënsen d'Eurolänner ënnerschiddlech impaktéiert – Italien zum Beispill riskéiert, méi musse fir Kredit ze bezuelen – huet d'EZB och e weidert Instrument en Donneschdeg decidéiert. Mam sougenannten "Transmission Protection Instrument" kann d'EZB kënschtlech op d'Marchéen awierken, andeems se, wann et muss sinn, nees Scholden opkeeft. De Gaston Reinesch ass der Meenung, datt eleng d'Annonce vum Instrument eng Wierkung wäert hunn. Hien ass och zouversiichtlech, datt wann et misst agesat ginn, et och esou "massiv" géing agesat ginn, datt et den Objektiv vu Präisstabilitéit an der Eurozon géing erreechen.

De ganzen Interview mam Gaston Reinesch / Rep. François Aulner

De Gaston Reinesch huet awer och ënnerstrach, datt d'Instrument och just géing agesat ginn, wann déi betraffe Staaten och eng budgetär Discipline respektéieren. Wëll heeschen keng exzessiv Budgets-Defiziter oder ëffentlech Scholde virweisen. De Gouverneur vun der Zentralbank huet drun erënnert, datt et der EZB verbueden ass eng monetaresch Finanzéierung ze féieren.