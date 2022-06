E Mëttwoch de Moien ass de Gouverneur vun der Lëtzebuerger Zentralbank eisen Invité vun der Redaktioun.

Waren d'Autoritéiten nach viru puer Méint dovunner ausgaangen, datt d'aktuell Inflatioun just eng kuerz Zäit géing unhalen, sou muss een ëmmer méi mat enger laanger Zäit rechnen. D'Zentralbanken uechter d'Welt, och déi Europäesch, hunn ugedeit, d'Leetzënsen an d'Luucht ze setzen, fir ze probéieren d'Präisdeierecht ze bremsen.

Wéi staark wäerten d'Zënse klammen? Wat wann et net duergeet, fir déi erhofften Effeten ze hunn?

Dat froe mer de Gouverneur vun der Lëtzebuerger Zentralbank: de Gaston Reinesch ass en Donneschdeg Invité vun der Redaktioun. Mir froen de laangjäregen Ekonomist och, ob déi labber Geldpolitik d'Inflatioun nei eigentlech mat verursaacht huet a wéi eng aner politesch Mesuren elo ubruecht wieren.

Den Interview gouf aus organisatoresche Grënn e Mëttwoch opgeholl a gëtt en Donneschdeg um 10 op 8 hei op RTL diffuséiert.

