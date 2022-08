Héich Temperature maache ville Leit ze schafen, och deene Mënschen, déi net vill hunn.

Och dëser Deeg ass Héichbetrib an der Kantin vun der Stëmm vun der Strooss an der Stad. Nieft dem Maufel gëtt am Moment virun allem dofir gesuergt, datt d'Leit genuch ze drénken hunn.

Stëmm vun der Strooss/Reportage Pit Everling

Um 11.30 Auer ginn d'Dieren op Nummer 7 an der Rue de la Fonderie zu Hollerech op. Um Menü stoung en Dënschdeg Poulet-Burger mat Püree a Geméis oder Zalot. Direkt am Accueil kréien d'Leit awer eppes, wat dëser Deeg besonnesch wichteg ass: Waasser.

"Bei sou waarmen Temperaturen ass et ëm sou méi schwéier fir Leit, déi op der Strooss liewen. Dofir verdeele mer genuch Waasser an erënnere si drun, wéi wichteg datt et ass, fir genuch Waasser ze drénken. Mir ginn hinne Gourdë mat op de Wee, fir datt si zu all Moment hir Waasserfläsch kënnen opfëllen. Mir verdeelen och Glacen an Uebstzalot.", erkläert de de Bob Ritz vun der Stëmm vun der Strooss.

Bei ganz waarmen Temperature gëtt och alt de Menü adaptéiert an et ginn zum Beispill kal Platen an Zalote preparéiert. Och d'Terrass ass opgeriicht mat Gaardemiwwelen a Sonneprabbelien. Wann d'Sonn dréckt, besti besonnesch fir déi vulnerabel Persoune gewëss gesondheetlech Risken.

"Mir soen hinnen, datt si sech sollen hydratéieren, well se dat heiansdo vergiessen. Och den Dokter kënnt eemol d'Woch benevole bei eis an dee kläert d'Leit driwwer op, wéi se sech kënne schützen."

Bei der Stëmm vun der Strooss gëtt och Sonnecrème verdeelt. Nieft Hollerech bedreift d'Stëmm och eng Kantin zu Esch. Zu Ettelbréck ginn Zopp a Sandwicher op engem Parking bei der Gare verdeelt. Am September geet do en neit Lokal op.

250 bis 300 Leit kommen all Dag op Hollerech an de soziale Restaurant, fir eng Moolzecht zou sech ze huelen. Do geet et vu Leit ouni Daach iwwer dem Kapp, bis hi bei Persounen, déi souwuel en Doheem wéi och eng Schaff hunn an trotzdeem um Enn vum Mount d'Enner net beienee kréien, sou de Bob Ritz.

Dës Fra kënnt mat hirem Mann bal all Dag bei d'Stëmm iessen: "Zënter 2015 komme mir. Mir sinn deemools a finanziell Schwieregkeete geroden. Mir waren e Joer laang ouni Revenu. Hei hu mer vill Frënn kennegeléiert. Mir sympathiséieren all mateneen. Et ass agreabel. Hei gëtt sech voll a ganz ëm eis gekëmmert."

Zu 95% gëtt ee vum Gesondheetsministère finanzéiert. Fir de Rescht ass d'Stëmm vun der Strooss op Donen ugewisen, vu Privatleit a vu Partner, mat deenen zesummegeschafft gëtt.