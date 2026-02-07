RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Tennis: Davis CupLëtzebuerg läit mat 2:0 géint d'Ukrain a Féierung

Ted Koob
Nom éischten Dag hunn de Chris Rodesch an den Alex Knaff sech eng gutt Ausgangspositioun géint hier Géigner aus der Ukrain erausgespillt.
Update: 07.02.2026 16:32

Davis Cup am Tennis: Lëtzebuerg géint Ukrain (7.2.26)

Am Tennis spillt dëse Weekend Lëtzebuerger Davis Cup Ekipp géint Ukrain ëm den Opstig an d’Weltgrupp 1. Nom éischten Dag féieren d’Rout Léiwen mat 2:0.

Am éischte Simpel hat d’Lëtzebuerger Nummer 1 Chris Rodesch (ATP-Ranking 138) d’Rout Léiwe mat 1:0 a Féierung bruecht. Hie konnt sech an 2 Sätz géint den Oleksii Krutykh (ATP-Ranking 569) duerchsetzen. Am éischte Saz konnt de Rodesch säi Géigner beim Stand vun 2:1 eng éischte Kéier breaken. Dee Break ass duergaange fir de Set mat 6:3 fir sech ze entscheeden. Den 2. Saz war nach méi kloer. Nom 1:1 huet de Lëtzebuerger 5 Jeuen um Stéck gewonnen a sech dee Saz mat 6:1 gekroopt.

Déi 2. Partie war méi serréiert. Den Alex Knaff (ATP-Ranking 687) konnt den éischte Saz mat 7:6 géint de Vladyslav Orlov (ATP-Ranking 499) fir sech entscheeden. Béid Spiller hunn hir Servicë relativ souverän duerchbruecht, dofir huet d’Entscheedung am Tie Break misse falen. Do huet de Knaff mat 7:2 d’Iwwerhand behalen. Den 2. Saz ass gutt lassgaange fir de Knaff, hie konnt sengem Géigner de Service ofhuelen an 2:1 a Féierung goen. Den Ukrainer huet awer direkt de Rebreak gepackt a konnt ausgläichen. De Knaff huet méi riskéiert a goung no engem weidere Break mat 5:2 a Féierung. Den Orlov huet géint d’Néierlag zerwéiert an de Knaff konnt sech eng weider Breakchance erausspillen. No 92 Minutten huet de Knaff och den 2. Set mat 6:2 gewonnen.

Um Sonndeg gëtt den Dubbel Chris Rodesch/Alex Knaff géint d’Koppel Viacheslav Bielinskyi/Oleksandr Ovcharenko ab 11 Auer an der Coque gespillt. D’Matcher ginn op RTL Zwee, RTL.lu, RTL Play an op der App iwwerdroen.

Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
