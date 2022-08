D'Inflatioun an de Krich an der Ukrain dauere méi laang, wéi een am Ufank geduecht huet, seet de Minister. Dowéinst klammen d'Präisser iwwerall weider.

De Statec huet déi neisten Zuele vun der Inflatioun zu Lëtzebuerg publizéiert an déi deiten drop hin, datt déi nächst Indextranche an domadder déi nächsten Tripartite wäert musse kommen. Dëst Joer rechent ee mat engem Inflatiounstaux vu 6,6 Prozent.

Inflatioun a Krich dauere méi laang, wéi geduecht

De Wirtschaftsminister Franz Fayot seet dozou, datt mer eng Inflatioun hunn, déi méi laang wäert daueren, doduerch, datt de Krich an der Ukrain méi laang dauert, wéi ee geduecht huet. Duerch dëse Krich ginn d'Energiepräisser an d'Luucht an domadder verbonnen och vill aner Präisser, dat net just zu Lëtzebuerg. Dowéinst huet d'Regierung de Statec beoptraagt, fir am Ufank vu September nei Previsiounen ze maachen an dann eventuell am Hierscht, vläicht schonn am Oktober, nach eng Tripartite ze organiséieren.

Mesurë géint Verloscht vu Kafkraaft goufe scho geholl

Déi nächsten Tripartite misst awer anescht verlafen, wéi déi lescht, esou de Romain Wolff vun der Staatsbeamtegewerkschaft CGFP. Et misst een déi Tripartite besser preparéieren an et bräicht een och fiabel Zuelen, sot den Invité vun de Redaktioun e Mëttwoch de Moien um Radio. Donieft dierft sech bei dësem Treffen net just alles ëm den Index dréinen, ënner anerem hat de Romain Wolff Theme wéi d'Wunnengsproblematik an d'Steierpolitik ugeschwat.

Haaptthema bei enger Tripartite ass de Verloscht vun der Kafkraaft, seet dozou de Minister. D'Fro ass, wéi reagéiert een als Regierung dorobber, datt d'Leit manner am Portmonnie hunn. Eng Rei Mesurë goufe scho geholl, wéi bei der Allocation de vie chère oder den Energiepräisser. Eng weider Mesurë war de Solidaritéitspak an de Franz Fayot erënnert och drun, datt eng Indextranche gefall an e Steierkredit a Kraaft getrueden ass. Dofir bleift d'Fro, wéi ee mat der Situatioun vun der Inflatioun wäert ëmgoen, d'Thema Nummer 1 bei der Tripartite, seet de Wirtschaftsminister. Dofir bräicht een eng éierlech Aschätzung vun der Situatioun vun de Betriber an och vun de Leit, déi ënnert de Kris leiden.

D'Tripartite sollt awer keng Alternativ sinn, zu der Politik vun der Regierung, gëtt de Franz Fayot ze denken. An der Chamber war rezent eng Diskussioun iwwert d'Steierpolitik an d'Regierung mécht och eppes a Saache Wunnengsproblematik. Mä et soll een net alles an ee Kuerf geheien.

An aktueller Situatioun muss een agil kënne reagéieren

Den "éierlechen État des lieus", wéi de Franz Fayot et nennt, muss een op Basis vun Zuele maachen, déi awer aktuell iwwerall op der Welt ganz volatille sinn. De Statec hat jo scho seng Zuele vun der leschter Tripartite revidéiert, mä dat ass der Situatioun geschëlt. Aktuell kritt ee manner Gas aus Russland, wat eng Waff an dësem Krich ass. Änlech ass et beim Stroum a beim Pëtrol, déi dowéinst och méi deier ginn. "Dat si Phenomener, wou keen eng Kristallbull huet a wou ee sech ëmmer erëm nei muss drop astellen a seng Chifferen nei berechnen," esou de Wirtschaftsminister. Dofir muss een op esou eng Situatioun an enger Inflatioun, wéi et se zanter den 80er Joren net méi gouf, agil kënne reagéieren.

D'Gewerkschaften hu schonn annoncéiert, datt si an der nächster Tripartite geschlosse wäerten optrieden an dat et eriwwer wier, mam Verréckele vun den Indextranchen. Donieft, sot de Romain Wolff, géif et Zäit ginn, datt de Steierbarème un d'Inflatioun ugepasst gëtt, wat zanter 2009 net méi gemaach gouf. Domadder kéint een de sougenannte Mëttelstandsbockel offlaachen.

Bei der éischter Tripartite ass een nach dovunner ausgaangen, datt et e kuerze Krich an der Ukrain gëtt an datt d'Inflatioun an der zweeter Hallschent vum Joer wäert zeréckgoen. An deem Fall wier just eng Indextranche gefall, ma d'Aschätzung virun e puer Méint war net richteg, well et wäerte wuel nach zwou weider Indextranche falen. A grad mat där Situatioun muss ee sech elo auserneesetzen. Elo geet et drëm, sech ze froen, wéi ee mat där Situatioun soll ëmgoen. De Minister huet betount, datt keng Tranche dierf a wäert ewechfalen, mä et ass och keng gutt Situatioun fir d'Betriber, wann déi Tranchen dann all zesummefalen. Dowéinst muss ee kucken, fir eng Léisung ze fannen a wéi een domadder ëmgeet.

Et brauch ee kreativ Léisungen

"Keen am Ree stoen ze loossen", wéi de Xavier Bettel et getwitter huet, wäert deier ginn. Op d'Fro, wéi d'Regierung dat wéilt maachen, sot de Franz Fayot, datt een e Mix vu Mesurë muss fannen, dat esouwuel fir d'Betriber, mat Energiehëllefen, wéi och fir d'Menage mam Steierkredit. D'Iddi ass elo mol, als éischt déi Leit opzefänken, déi am meeschten abéissen an awer och op der anerer Säit, d'Wirtschaft wëllen opzefänken. Dono muss ee kreativ Léisunge fannen, wéi ee weider virufiert. Eng Optioun wiere weider Steierkreditter, mä dat gëtt no zwou oder dräi Tranche de Staat ganz deier. Mä an der Tripartitte muss ee verschidden Optiounen a verschidde Léisunge fannen, sou de Wirtschaftsminister. Dofir muss een an den nächste Woche kreativ ginn.

Steierbarème upassen, fir méi Steiergerechtegkeet ze kréien

De Steierbarème muss eng Kéier op de Leescht geholl ginn, seet den LSAP-Minister a geet domadder net direkt an déi selwecht Richtung, wéi d'DP-Finanzministesch, déi gemengt huet, dësen un d'Inflatioun unzepassen, géif ze deier ginn. Andeem een de Barème ëmdréint, also datt en am Ufank net esou séier, dofir no hannen eraus awer méi héich klëmmt, kéint een eng gewësse Steiergerechtegkeet kréien. Dëst wier eng Iddi, déi dem Franz Fayot net onsympathesch ass, et misst een awer kucken, och an der aktueller Phas mat der Klimakris, datt och aner Sujeten do sinn, déi ee finanziell muss stemmen. Et muss een do en Equiliber fannen.

Aktuell Kris bal méi schlëmm, wéi Covid-Kris

"Aktuell si mer an enger Kris, déi bal méi schlëmm ass wéi d'Covid-Kris, déi mer zwee Joer haten" esou de Franz Fayot op d'Fro, ob ee sech an der Regierung eens ass. Et wier elo wichteg, datt een zesummen, och mat der Oppositioun kuckt, wéi een dës Kris zesumme gestemmt kritt. Eng vun de grousse Stäerkten zu Lëtzebuerg ass de Sozialdialog, wou ee Léisunge ka fannen, wann et ganz schlëmm Situatioun ass. An do hofft de Wirtschaftsminister Franz Fayot, dat een dëst fäerdeg bréngt.