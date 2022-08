E Mëttwoch de Moien ass de President vun der Staatsbeamtegewerkschaft eisen Invité vun der Redaktioun.

Am Laf vum Moie publizéiert de Statec déi neisten Inflatiounszuelen a Previsioune fir déi nächst Méint. Wéi de Serge Allegrezza virun enger Woch hei op RTL scho sot, riskéiert d’Inflatioun d’nächst Joer bei 3,4% ze leien a wier domadder méi héisch a méi laang ewéi erwaart. Et ass deemno net ausgeschloss, datt nach dëst Joer eng weider Indextranche erfält a wéi Enn Mäerz ausgemaach eng weider Tripartite muss zesummekommen.

Fir doriwwer ze schwätzen, ass de President vun der Staatsbeamtegewerkschaft, de Romain Wolff, Invité vun der Redaktioun. Mir froen hie wéi hien an d’CGFP op en neits d’Accord wier, wann eng Indextranche verréckelt gëtt oder mat wéi enge Fuerderungen oder Rout Linnen se an d’Verhandlunge wäert goen. A well d’CGFP nieft deene Verhandlungen och nach muss iwwert en neie Gehälteraccord beim Staat verhandelen, froe mir de Romain Wolff ob d’CGFP opgrond vun der neier Kris nach emol eng Nullronn géing acceptéieren oder net.

