Eng 10 Joer laang ass d'Reamenagement vum Knuedler ewell schonn en Thema. Elo ass d'Hallschent vun der fréierer Place Napoléon mat wäisse Steng versigelt.

A grad bei deem, wat net zoubetonéiert, mee "zou-mineraliséiert" genannt gëtt, stellt sech dann awer d'Fro: Ass d'Thema Klimawandel just op Sommeten aktuell? Ass d'Politik sech nach ëmmer net bewosst, wat si a punkto Liewensqualitéit an Ëmweltschutz u Responsabilitéiten huet.

Eigentlech gëtt et engem iwwel, wann een op déi schnéi-, nee schlued-wäiss Plaz kuckt, déi sech "Knuedler", a fir d'Touristen "Place Guillaume" nennt. Nach sinn d'Steng bal vierge, e propperen a schéin helle Punkt op der Kaart. Dat schéngt awer kee wierklech z'intresséieren. Well Schied ass tromp – mee dem blo-grénge Schäfferot war d'Wuert Klimawandel deemools wuel nach kee Begrëff. Firwat huet um Knuedler keen de Reflex, d'Reamenagement vun der Place Guillaume z'iwwerdenken?

Den éischte Schäffen, deen och fir d'Stater Parke responsabel an Historiker ass, fënnt d'Propos vun enger méi grénger Maartplaz u sech net schlecht. Eng Variant, déi manner deier ass, mee wou een dofir net nees alles misst oprappen.

De Serge Wilmes vun der CSV erënnert un d'Klouschter vun de Franziskaner an un dee grousse Klouschtergaart, dee vum Knuedler bis an d'Philipps-Gaass goung. Matt deem Konzept vu Blummen iwwer Kraider bei Beem a Straich kéint a sollt een elo schaffen.

Dat Gréngt, wäisst agekreest, sinn d'Klouschtergäert um Knuedler.

Déi Schwaarz waren net am Schäfferot, wéi deen neie Knuedler designt gouf - deen huet och scho méi ewéi ee Relooking erlieft. Nom Klouschtergaart ass ee méi knéckeg mam Gréngs ëmgaangen. Et gouf Beem, mee keng Onmass - de Knuedler war meeschtens zimmlech plakeg.

Där Grénger Conseillère Claudie Reyland geet et mat eleng Gréngs an der Stad net duer. Si setzt op den Ausbau vun der Mobilité douce an den eenzele Quartieren. Dann hätt een och méi Gréngflächen.

Virun der Stater Gare, op CFL-Terrain, läit eng zimmlech grouss Fläch brooch. Well d'Direktioun an e Gebai kënnt, dat ganz muss renovéiert ginn, soen déi eng; well de Mobilitéitsminister en ënnerierdesche Parking fir e puer Dausend Vëloe wëll bauen, soen déi aner. Stad a Staat si sech op alle Fall do net eens an dofir bréngt d'Place de la Gare den Ament just Parkméiglechkeeten.

Och schonn emol net vu Muttwëll – allerdéngs ass heimat d'Diskussioun iwwer e Konzept fir Vëlo-Parkingen an der Stad, lancéiert. Dass et därer op méi wéi just e puer Plaze muss ginn, schéngt evident.

E Konzept fir méi Blummen, Hecken, Beem a fir alles, wat Schied mécht, gëtt bestëmmt an den nächste Wochen a Méint, virun de Wale presentéiert. Wann net, wier dat am Kontext vu 35 Grad am Schied, dach awer allerhand onverstänneg. Vive de Reen!

1841 Visite vum Roi Grand-Duc Guillaume II Fréiert Franziskaner-Klouschter, ugangs 19. Joerhonnert Knuedler, ugangs 70er Joren Maart um Knuedler / © Batty Fischer Maart um Knuedler / © Batty Fischer

En Ënnerierdesche Vëlosparking op der Gare?

Vëlosparking op der Gare / Reportage Danielle Goergen

Ëmmer méi Leit profitéieren an der Stad vum Vëlo. Sief et fir op d’Aarbecht oder Akafen ze fueren. Ma wou stellt een de Vëlo wärend den Aarbechtszäiten hin? A virun allem esou, datt en nach do steet, wann ee rëm kënnt.

D’MBox bei der Stater Gare ass sécherlech eng Optioun. Wann dann nach Plaz ass an een eng Kaart huet. Spontan de Vëlo do ofstelle geet also net. "An da muss ee sech eng afale loossen", mengt déi Stater gréng Claudie Reyland. De Vëlo un engem Potto ustrécke wier keng laangfristeg Léisung. Zemools Elektrovëloe géife gär geklaut ginn. Do wier een ni ganz roueg. D'Vëloskëscht wier u sech eng praktesch Léisung. Mam Vëlosboom klëmmt awer natierlech de Besoin. Et bräicht een der méi. D’Stater Gemeng wier schonn dohannert, esou de Schäffe Serge Wilmes. D'Servicer wieren den Ament mat Fournisseuren um kucken, fir selwer där Këschten ze kafen, fir se op déi 24 Quartieren ze verdeelen.

Mobil Këschte stéingen och gutt bei Eventer, mengt iwwerdeems nach de Jo Klein vu ProVelo. Si begréissen dann och d’Iddi vun engem Vëlosparking op der Gare. Et misst een d’Leit dozou kréien, verschidden Transportméiglechkeeten ze benotzen. Op der Gare kéint een de Vëlo iwwer d’Nuecht stoen loossen. Wann een da mam Zuch kéim, kéint een déi lescht Meter mam Vëlo maachen. En ënnerierdesche Vëlosparking fir d’Stater Gare, datt wëll de Mobilitéitsministère. D’Stater Gemeng géif sech net dogéint stäipen, mee hätt elo eben de Choix, fir aus der Place de la Gare endlech eng lieweg Plaz ze maachen. Dofir wéilt een eng Biergerbedeelegung maachen.

Souwisou géif et an de meeschte Parkhaiser schonn designéiert Vëlosparkinge ginn, déi och sécher sinn. Beispill Fort Neipperg. Jee no Besoin kéint een op esou Plazen nach ëmmer eng Parkplaz suppriméieren a fir de Vëlo notzen.