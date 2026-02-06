RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Epstein-ArchivenD'Epstein-Revelatiounen an hir Konsequenzen

Serge Pauly
Virun enger Woch gouf an den USA e weideren Deel vun de sougenannten Epstein-Archive verëffentlecht. Wat si bis elo d'Konsequenzen a wéi sinn déi anzeschätzen?
Update: 06.02.2026 19:30
Punkt-fir-Punkt: Epstein-Akten
Virun enger Woch gouf an den USA e weideren Deel vun de sougenannten Epstein-Archive verëffentlecht. Wat si bis elo d’Konsequenzen a wéi sinn déi anzeschätzen?

Dräi Millioune Schrëftstécker, 2.000 Videoen, 180.000 Fotoen. Haut virun enger Woch huet den US-Justizministère ee weideren Deel vun de sougenannten Epstein-Archive verëffentlecht, an zënterhier zitt dee Skandal weider Kreesser. All Dag komme weider Detailer un d’Ëffentlechkeet, gerode weider Politiker an aner Perséinlechkeeten, déi mam Sexualverbriecher Kontakt haten, an d’Schosslinn.

An éischter Linn goung et drëms, de Sex- a Prostitiounsreseau vum mëttlerweil verstuerwenen Investmentbanker Jeffrey Epstein opzedecken. An den aktuellen Dokumenter fënnt een dozou awer éischter manner Informatiounen. Et ass éischter e Sammelsurium u privaten Echangen, déi beleeën, dass gewësse Perséinlechkeete ganz enk mam Epstein waren, a Geschäfter mat him gemaach hunn, wou scho laang kloer war, dass en deelweis mannerjäreg Fraen zur Prostitutioun gezwongen huet.

Aktiv a fréier Politiker gerode grad wéi vill Perséinlechkeeten ëmmer méi ënnert Drock. A Groussbritannien huet sech de Labour-Politiker Peter Mandelson Ufank vun der Woch aus der Politik missten zeréckzéien. A Frankräich steet de fréiere Kulturminister Jack Lang an der Kritik. An Norwegen gëtt géint de fréiere Regierungschef Thorbjørn Jagland enquêtéiert. An den USA mussen d’Clintons virum Kongress aussoen an och de Bill Gates muss sech justifiéieren.

Vun der norwegesch Krounprinzessin Mette-Marit ass elo gewosst, dass si net nëmmen d’Hochzäit vum deemolegen Ierfgroussherzog Guillaume a senger Fra Stéphanie 2012 zimmlech langweileg fonnt huet, mee dass si esou en enke Kontakt mam Epstein gefleegt huet, dass vill Norweger sech froen, op si de moralesche Bagage huet, fir iwwerhaapt Kinnigin ze ginn.

Dem Donald Trump par contre schéinen déi aktuell Revelatiounen net ze schueden. Dat wërft d’Fro op, ob d’Archive virun hirer Verëffentlechung gebotzt goufen? Egal wéi, weist den US-President elo mam Fanger op de politesche Géigner: den Epstein wier net säin, mee den Demokraten hire Problem.

Am meeschte gelies
De 5. Februar an der Stad
E Mann (35) huet op oppener Strooss e Puppelche vun 8-9 Méint mat der Fauscht op de Kapp geschloen
Patiente reagéieren op Affär Wilmes
"Ech hunn him blann vertraut"
Audio
Invité vun der Redaktioun (6. Februar) - Fred Keup
Toiletten an de Lycéeën: ADR freet Kloerheet, Éierlechkeet an Transparenz vun der Regierung
Video
Audio
55
Integratioun vu 7 transversale Sujeten
D'Grondschoulen zu Lëtzebuerg kréien een neie Léierplang, dat scho vun der nächster Rentrée un
Video
0
No déidlecher Attack op en Zuchbegleeder a Rheinland-Pfalz
Onkloer, ob presuméierten Täter e Lëtzebuerger Resident ass
Weider News
Doud vum 14 Joer ale Yosef
E Kand vun 12 Joer soll fir de Mord am däitschen Dormagen responsabel sinn
"Widerlich", "abscheulich" und "rassistisch": Ein von US-Präsident Donald Trump veröffentlichtes Video hat breite Empörung hervorgerufen. Der Clip zeigt den früheren Präsidenten Barack Obama und seine Frau Michelle als Affen.
"Degelass" a "rassistesch"
Massiv Kritik no Trump-Video mam Michelle a Barack Obama als Afen
Bei Visitt vum UNRWA-Generalkommissär zu Lëtzebuerg
Xavier Bettel stäipt UNO-Hëllefswierk de Réck a kritiséiert Israel
Video
Audio
Limitatioun vun Atomwaffen
USA bereet, nei Verhandlunge mat Russland z'entaméieren
D'Regierungsdelegatioune bei den Ukrain-Verhandlungen zu Abu Dhabi de 5. Februar 2026.
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Kreml nennt Ukrain-Krich-Verhandlunge "konstruktiv" a schwiereg
LIVE
Aptamil a Milumil
De Liewensmëttelproduzent Danone rifft weider Chargë vun de Puppelchersmarken zeréck
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.