RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Chantier an der StadAn der Rue de Neudorf gi Beem gehaen

RTL Lëtzebuerg
Dësen an nächste Samschdeg ass d'Rue de Neudorf gespaart tëscht der N1 an der Rue Kalchesbruck wéinst Aarbechten. Eng Deviatioun ass ageriicht.
Update: 07.02.2026 10:13
Dësen an nächste Samschdeg ginn an der Rue de Neudorf Beem gehaen
Dësen an nächste Samschdeg ginn an der Rue de Neudorf Beem gehaen
© VDL

Dëse Samschdeg an nächste Samschdeg 14. Februar ass d’Rue de Neudorf gespaart tëscht der Rue Kalchesbruck an der N1. Do ginn tëscht 7 a 17 Auer Beem gehaen op der Héicht vum Gebai mat der Hausnummer 577. De Service Circulation de la Ville de Luxembourg huet eng Deviatioun ausgeschëldert.

Vun den Aarbechte sinn och d’Buslinne 7 an 9 betraff, déi anescht musse fueren. Si ginn iwwer d’Rue de Trêves emgeleet. A Richtung Cents fält wärend den Aarbechten den Arrêt Kalchesbruck Quai 1 ewech a gëtt ersat duerch den Arrêt Reno Quai 2. A Richtung Neiduerf gëtt den Arrêt Kalchesbruck 2 suppriméiert an duerch den Arrêt Reno Quai 1 ersat.

De Stroosseplang mat der Deviatioun vun der Stad Lëtzebuerg:

Aarbechten an der Rue de Neudorf

Am meeschte gelies
De 5. Februar an der Stad
E Mann (35) huet op oppener Strooss e Puppelche vun 8-9 Méint mat der Fauscht op de Kapp geschloen
"Ech hu keng Feeler gemaach"
Trump wëllt sech net bei Famill Obama entschëllegen
24
No déidlecher Attack op en Zuchbegleeder a Rheinland-Pfalz
Onkloer, ob presuméierten Täter e Lëtzebuerger Resident ass
Integratioun vu 7 transversale Sujeten
D'Grondschoulen zu Lëtzebuerg kréien een neie Léierplang, dat scho vun der nächster Rentrée un
Video
2
Doud vum 14 Joer ale Yosef
E Kand vun 12 Joer soll fir de Mord am däitschen Dormagen responsabel sinn
Weider News
Pressiounen op der Uni
PHD-Studente fillen sech obligéiert, Bréif ze ënnerschreiwen
0
Passt op, wat an d'Fläsch kënnt
ALVA mat Rappell
Aktuell Lëscht mat Puddermëllech-Produiten, an deene Cereulid dra ka sinn
Video
6
Den CGDIS mellt
3 Blesséierter bei 4 Accidenter um Freidegowend
1
Background am Gespréich (7. Februar)
Wéi e Stellewäert hunn den Autofestival an den Auto nach zu Lëtzebuerg?
Video
2
Inneministère
Léon Gloden huet dräi nei Buergermeeschteren a verschidde Schäffe vereedegt
0
CGDIS
Zwee Blesséierter bei engem Kichebrand zu Bruch
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.