Dëse Samschdeg an nächste Samschdeg 14. Februar ass d’Rue de Neudorf gespaart tëscht der Rue Kalchesbruck an der N1. Do ginn tëscht 7 a 17 Auer Beem gehaen op der Héicht vum Gebai mat der Hausnummer 577. De Service Circulation de la Ville de Luxembourg huet eng Deviatioun ausgeschëldert.
Vun den Aarbechte sinn och d’Buslinne 7 an 9 betraff, déi anescht musse fueren. Si ginn iwwer d’Rue de Trêves emgeleet. A Richtung Cents fält wärend den Aarbechten den Arrêt Kalchesbruck Quai 1 ewech a gëtt ersat duerch den Arrêt Reno Quai 2. A Richtung Neiduerf gëtt den Arrêt Kalchesbruck 2 suppriméiert an duerch den Arrêt Reno Quai 1 ersat.
De Stroosseplang mat der Deviatioun vun der Stad Lëtzebuerg: