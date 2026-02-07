RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Background am Gespréich (7. Februar)Wéi e Stellewäert hunn den Autofestival an den Auto nach zu Lëtzebuerg?

Claude Zeimetz
E Samschdeg sinn de Philippe Mersch, Frank Maas a Serge Pauly eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.
Update: 07.02.2026 06:43

Déi europäesch Autosindustrie stécht an der déifster Kris, déi se jee kannt huet. D’Elektromobilitéit trëppelt op der Plaz an d’Consommateuren hu Schwieregkeete sech an deem ganzen Autosdschungel erëmzefannen. Wéi mécht sech dat am Autosland Lëtzebuerg bemierkbar? Wat ass iwwerhaapt nach de Stellewäert vum Autosfestival, deen e Méindeg op en Enn gaangen ass, a vum Auto am allgemengen? A wou geet d’Rees hinn?

Dat alles wëlle mer dëse Samschdeg am Background diskutéieren. Mam President vum Garagisten-an Distributeursverband Philippe Mersch, dem Frank Maas vum Automobilclub an eisem RTL-Autosexpert Serge Pauly. Si sinn tëscht 12h00 an 13h00 live bei eis am Radiostudio.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

“Background am Gespréich” leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d’Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik “Radio” bei Emissiounen “Background” wielen.

Am meeschte gelies
De 5. Februar an der Stad
E Mann (35) huet op oppener Strooss e Puppelche vun 8-9 Méint mat der Fauscht op de Kapp geschloen
"Degelass" a "rassistesch"
Massiv Kritik no Trump-Video mam Michelle a Barack Obama als Afen
No déidlecher Attack op en Zuchbegleeder a Rheinland-Pfalz
Onkloer, ob presuméierten Täter e Lëtzebuerger Resident ass
Integratioun vu 7 transversale Sujeten
D'Grondschoulen zu Lëtzebuerg kréien een neie Léierplang, dat scho vun der nächster Rentrée un
Video
1
Doud vum 14 Joer ale Yosef
E Kand vun 12 Joer soll fir de Mord am däitschen Dormagen responsabel sinn
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Passt op, wat an d'Fläsch kënnt
ALVA mat Rappell
Aktuell Lëscht mat Puddermëllech-Produiten, an deene Cereulid dra ka sinn
Video
1
Den GGDIS mellt
3 Blesséierter bei 4 Accidenter um Freidegowend
0
Inneministère
Léon Gloden huet dräi nei Buergermeeschteren a verschidde Schäffe vereedegt
0
CGDIS
Zwee Blesséierter bei engem Kichebrand zu Bruch
Affär Wilmes
De Collège médical wollt d'Whistleblowere schützen
Fonction publique
D'Gewerkschaftsfront mécht op en Neits op Ongerechtegkeeten opmierksam
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.