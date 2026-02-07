Background am Gespréich (7. Februar)Wéi e Stellewäert hunn den Autofestival an den Auto nach zu Lëtzebuerg?

Déi europäesch Autosindustrie stécht an der déifster Kris, déi se jee kannt huet. D’Elektromobilitéit trëppelt op der Plaz an d’Consommateuren hu Schwieregkeete sech an deem ganzen Autosdschungel erëmzefannen. Wéi mécht sech dat am Autosland Lëtzebuerg bemierkbar? Wat ass iwwerhaapt nach de Stellewäert vum Autosfestival, deen e Méindeg op en Enn gaangen ass, a vum Auto am allgemengen? A wou geet d’Rees hinn?
Dat alles wëlle mer dëse Samschdeg am Background diskutéieren. Mam President vum Garagisten-an Distributeursverband Philippe Mersch, dem Frank Maas vum Automobilclub an eisem RTL-Autosexpert Serge Pauly. Si sinn tëscht 12h00 an 13h00 live bei eis am Radiostudio.
