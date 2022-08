D'Test-Strategie am Hierscht hänkt dovun of, ob d'Omicron-Variant BA.5 dominant bleift, oder ob awer eng méi ustiechend nei Variant kënnt.

De Corona- Hierscht gëtt preparéiert: dat sot den Dr. Jean-Claude Schmit d'lescht Woch an engem RTL-Reportage. Deemno wieren d'Commandë fir nei Vaccine gemaach an et wier ee preparéiert, d'Impfzenteren nees op ze maachen, wann et misst sinn.

D'Optiounen, déi dem Santésministère virleien, ëmfaassen zum Beispill Antigen-Tester an de sensibele Strukture wéi Schoulen, Spideeler an Altersheemer. Dofir wier zu all Ament eng Reserve vun 3 Millioune Schnelltester disponibel. Am Hierscht ginn dann och nees Antikierper-Tester an den Altersheemer gemaach, fir ze wëssen, wéi héich den Immunitéits-Taux bei de Pensionnairen ass.

D'Gesondheetsministesch confirméiert, datt et souwuel bei den Antigen-Tester, wéi och den PCR-Tester keng Penurie gëtt, fir eng eventuell Covid-Well am Hierscht op ze fänken. Op de "Large scale testing" soll nëmmen dann zeréckgegraff ginn, wann et zu engem schlëmmst méiglechen Zenario kéim.

Dës Informatiounen zur Test-Strategie liwwert d'LSAP-Ministesch Paulette Lenert op eng entspriechend parlamentaresch Fro vun der CSV-Co-Fraktiounspresidentin Martine Hansen.

A Propos neie Vaccin: dee gëtt sech fir de September erwaart. Bis Enn vum Joer sollen dann eng hallef Millioun Dose Moderna an 260.000 Dosisse Pfizer-Impfstoff op Lëtzebuerg geliwwert ginn.