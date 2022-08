Protéger la nature dans les communes à travers des projets concrets

La disparition des espèces animales et végétales et de leurs habitats se manifeste également dans les villages et les villes. Le Pacte nature est un instrument du ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable visant à faire progresser la protection de la nature et des espèces au Luxembourg en collaboration avec les communes. L'objectif est de promouvoir la protection de la nature dans les communes à travers un système de récompense pour celles qui sont déjà actives dans ce domaine et qui consiste à les inciter à s'engager davantage en faveur de la sauvegarde de la biodiversité et des ressources naturelles.

Désormais, plus de 80% (84 sur 102) des communes luxembourgeoises ont signé le Pacte nature et favorisent le maintien des paysages ouverts, des forêts, des cours d'eau et des zones d'habitation riches en espèces et adaptées au climat.

Afin de promouvoir la biodiversité en zone urbaine, le catalogue des mesures du Pacte nature contient près de 20 mesures concernant ce domaine spécifique pour la mise en œuvre desquelles les communes reçoivent des points. Parmi celles-ci figurent:

la plantation et l'entretien d'arbres et de haies,

l'installation de nichoirs pour les oiseaux, les chauves-souris, les abeilles sauvages et autres animaux,

les décisions prises en faveur des bâtiments communaux et des PAP respectueux de la nature, et

des surfaces de piétinement et de stationnement moins scellés.

Pour la mise en œuvre du Pacte nature, un conseiller est à disposition de chaque commune. L'accent est actuellement mis sur l'analyse systématique de l'état des lieux et l'évaluation des mesures mises en œuvre par les communes dans le cadre du Pacte nature. Les communes peuvent faire une demande d'audit afin de valider la qualité de la concrétisation par un auditeur neutre. Les premiers audits sont prévus pour la mi-octobre 2022. La gestion du Pacte nature ainsi que son développement se font avec l'aide de l'agence pour le climat «Klima-Agence», la structure nationale de conseil en matière d'énergie et de climat.

Aide à la mise en œuvre − Guide pratique: «Espaces verts naturels proches de l'état naturel en zone urbaine»

L'aménagement et l'entretien proches de la nature des espaces verts publics sont également encouragés dans le cadre du Pacte nature, étant donné qu'ils sont d'une grande importance pour la biodiversité en zone urbaine. Les communes et leurs jardiniers ont ici un rôle à jouer. De nombreuses possibilités s'offrent à eux: aménager des prairies fleuries, des parterres de plantes sauvages ou d'arbustes décoratifs, planter des haies naturelles ou simplement laisser pousser la végétation spontanée.

L'aménagement écologique des espaces publics est l'occasion de créer des sources de nourriture et un habitat supplémentaires pour les insectes, tels que les abeilles sauvages et les papillons. Le syndicat de conservation de la nature Sicona, tout comme les autres stations biologiques, conseille les communes pour l'aménagement d'espaces verts proches de l'état naturel et riches en espèces dans les espaces publics. Pour aider à la mise en œuvre, Sicona a élaboré un guide pratique avec le financement du ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et en collaboration avec de nombreux partenaires: Naturpark Öewersauer, Natur- & Geopark Mëllerdall, Naturpark Our, la campagne Ouni Pestiziden, station biologique SIAS, Musée national d'histoire naturelle, Administration de la nature et des forêts, Emweltberodung Lëtzebuerg et la campagne «Natur elo». La deuxième édition du guide est disponible en ligne gratuitement et en langue allemande sous: Anlage von naturnahen Grünflächen im Siedlungsbereich.

Ce guide contient des conseils pratiques pour favoriser la biodiversité en milieu urbain et s'adresse avant tout aux services techniques des communes, mais aussi aux particuliers. Il contient des instructions pratiques pour l'aménagement et l'entretien d'espaces verts proches de l'état naturel ainsi que des coordonnées utiles et fournit des informations sur les sources d'approvisionnement en plantes appropriées, en substrat et en semences de plantes sauvages indigènes. De nombreuses photos et listes d'espèces donnent des idées pour l'élaboration de concepts d'aménagement proches de la nature. Ainsi, nous pouvons ensemble redonner à la nature sa place dans nos villes et villages où êtres humains, animaux et plantes cohabitent aisément et dans le respect mutuel.