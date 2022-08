Nuets eleng am Parkhaus, also bal eleng. Eng Situatioun, déi um Video zwar nogestallt ass, awer sécher vill leit kennen. En Ongutt Gefill, wat mécht ee lo?

D'Bianca Scherer huet sech dofir beim Selbstbehaptungskuer vun der Police ugemellt. Schonn am éischte Kuer ginn d'Participanten an d'kaalt Waasser gehäit. De Kuer soll engem bäibréngen, ze reagéieren amplaz just nozekucken. Wat am Kuer opfält, ass, datt vill Fraen dobäi sinn an d'Participante sech onsécher fillen.

D'Zuele weisen awer, datt d'Situatioun zanter e puer Joer relativ Stabil ass. De Steve Goedert a seng Kolleege wëllen de Leit hiert Sécherheetsgefill zeréckginn. D'Iddi fir de Kuer huet de Steve Goedert aus Däitschland matbruecht. A 17 Woche sollen d'Participanten hei op den Eeschtfall virbereet ginn.