D'Aart a Weis, wéi hei am Land d'Naturschutzgesetz applizéiert gëtt, wier géint d'Verfassung, esou en Urteel vum 20. Juli vum Verwaltungsgeriicht.

Dat kéint fir eng ganz Rëtsch Leit an der Gréngzon e Revirement bedeiten. D'Verwaltungsgeriicht huet am Juli d'Jalone gesat am Beräich Naturschutz an der Gréngzon. Wie virdru säin Haus net renovéieren dierft, kann elo hoffen, well op d'mannst eng Decisioun vum Ëmweltministère an deem Kader géint d'Verfassung a géint d'Mënscherechter verstouss hätt, esou d'Urteel. Et goung ëm eng Koppel, déi en aalt Haus an der Gréngzon huet an do den Daach e bëssen héije wollt. Zousätzlech wollte si eng Zort Spënnchen als Wunnraum ëmbauen. Dat krute si verbueden.

Arrêt vum Verwaltungsgeriicht/Reportage Anne Wolff

D'Verwaltungsgeriicht huet déi Decisioun elo annuléiert, wéi dee Francis Delaporte, de President vum Verwaltungsgeriicht, erkläert. "Mir versichen, iwwert déi streng Buschtawen och nach déi grouss Prinzippien afléissen ze loossen, well déi stinn nach ëmmer driwwer. Do hu mir am Environnement den Artikel 11bis vun der Verfassung, dee seet, dass mer mussen en Equiliber schafen am Sënn vun der Durabilitéit an awer och, an dat ass ganz wichteg, am Sënn vun den haitege Generatiounen an deenen, déi nach wäerte kommen."

Den Ëmweltministère géing mam Refus géint de Prinzip vun der Nohaltegkeet verstoussen, seet de Francis Delaporte. "Wann also an der Zone verte Gebaier stinn, déi schonn do waren, éier dat éischt Environnementsgesetz 1965 koum, an dacks souguer méi ewéi 100 Joer al sinn, dann hunn déi jo de Beweis gi vun hirer Nohaltegkeet an da kann een net zu deene Leit soen: Well kee vun Iech méi dee Beruff huet, deen e misst hunn, also Bauer oder Wënzer zum Beispill, duerft Dir hei näischt méi änneren, dat geet net. Den Nohaltegkeetsprinzip ass dann do méi staark wéi eng streng Reegel. D'Constitutioun an déi international Dispositioune sinn da Meeschter."

Zousätzlech wier den Nee vum Ministère onverhältnesméisseg. De Prinzip vun der Proportionalitéit hätt Verfassungswäert a stéing domat iwwert dem Gesetz.

Et bleift allerdéngs ze soen, dass esou eng Annulatioun vun der Decisioun net heescht, dass een automatesch eng Autorisatioun fir d'Renovatiounsaarbechte kritt. Den Dossier geet dann zeréck an de Ministère.

D'CSV huet schonn op den Arrêt reagéiert a freet d'urgence eng Ëmweltkommissiounssitzung, an där d'Ëmweltministesch Joëlle Welfring Erklärunge soll ginn.

PDF: Hei den Arrêt vum 20. Juli 2022!

Serie Environnement an Autorisatiounen

Episod 1: D'Verwaltungsgeriicht - E Geriicht, dat den Equiliber a Léisunge sicht