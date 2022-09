Den Index muss erhale bleiwen, mä e soll "sozial" ginn. A fir iwwert de Wanter ze kommen, sollen d'Stéit mat enger Energie-Zoulag gehollef kréien.

Dat proposéiert Fokus, déi nei Partei vum fréieren CSV-President Frank Engel, déi um Dënschdegmoien hir Iddie fir d'politesch Rentrée virgestallt huet.

Fokus gëtt et jo eréischt zanter Februar. An Ëmfroen ass d'Partei op knapp 3% komm. Bei de Walen d'nächst Joer wéilt een déi verduebelen an op d'mannst zwee Sëtz an der Chamber upeilen.

Fokus setzt sech allgemeng fir méi eng gerecht Gesellschaft an a proposéiert grouss Reforme fir d'Land a Modeller, déi méi wäit ginn, wéi de President Marc Ruppert et nennt.

En Dënschdeg ass de sozialen Index am Detail virgestallt ginn. De Lëtzebuerger Indexsystem misst erhale bleiwen, keng Tranche soll ausfalen, mä d'Ausbezuele misst geännert ginn, well aktuell wär den Index net sozial. Een, dee méi verdéngt, profitéiert vum exponentielle Wuesstem, sot de Generalsekretär Gary Kneip. Dat géif hinnen opstoussen. Den aktuelle System géif Inegalitéite verstäerken.

Déi, déi manner verdéngen, géife mam sozialen Index iwwer 3% méi an der Pai bäikréien. Am Ganze géife méi wéi 90% vun de Leit am Verglach mam aktuelle System wannen. Wann ee méi wéi 250.000 Euro d'Joer verdéngt, géif een näischt méi bäikréien.

Fir datt dat klappt, misst eng Mutuelle gegrënnt ginn, wou all Patron – wann eng Indextranche erfält - 2,5% abezilt, déi da méi gerecht ëmverdeelt ginn. A schwieregen Zäiten – wéi aktuell – géif de Staat déi Mutuelle speisen.

Fir elo iwwert de Wanter ze kommen, proposéiert Fokus eng direkt Energie-Zoulag, änlech wéi d'Piraten, huet de Fokus-Porte-Parole Frank Engel erkläert. Eng 100 - 150 Euro de Mount oder e 4-stellege Montant pro Joer. De Staat géif jo wësse wéi e Virement geet, d'Kannergeld géif jo och esou iwwerwise ginn.

Et géif och kee Grond ginn, d'Steiertabell elo net un d'Inflatioun unzepassen, mengt Fokus. D'Leit z'entlaaschten, wär elo genee dat richtegt Signal. Dat géif och net all Joer 600 Milliounen Euro kaschten, wéi d'Finanzministesch géif soen. Steiererliichterungen hätte sech nach ëmmer no enger Zäit gerechent. A fir de Leit reell ze hëllefen, kéint de Staat och Sue léinen, dat wär kee Verbriechen, sou nach Fokus.