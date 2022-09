E Mëtt 20 Joer ale Polizist steet viru Geriicht wéinst Faite vum 11. Abrëll 2018.

Vun en Dënschdeg u muss sech e Polizist ënner anerem wéinst Doudschlag virum Geriicht an der Stad veräntwerten. D'Faite ginn zréck op den 11. Abrëll 2018, wou sech e Chauffeur enger Policekontroll zu Bouneweg wollt entzéien. Duerch Schëss vun engem Polizist ass den Automobilist déidlech blesséiert ginn.Wat genee geschitt ass, an ob de Polizist deemools aus Noutwier gehandelt huet oder aner Moyene gehat hätt, muss elo gekläert ginn. Aus dem Pressecommuniqué vun der Justiz war deemools ervirgaangen, datt den Auto op de Policeauto duergesteiert gi wier an d'Stoppzeeche vum Beamten ignoréiert hätt.