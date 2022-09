Den Nationalcomité vum OGBL huet den Tripartitesaccord en Dënschdeg de Moien ugeholl, sot d'Presidentin vum onofhängege Gewerkschaftsbond virun der Press.

D’Fuerderunge wieren erfëllt ginn: den Accord vum Mäerz ass vum Dësch, den Index-System fonctionéiert nees normal an et géing op d'Inflatioun agewierkt ginn. Den OGBL géing sech haut confirméiert fillen, nodeems déi gréisste Gewerkschaft dee leschten Accord net matgedroen huet.

Zu der Kritik, et wier keng sozial Selektivitéit beim Deckel op den Energiepräisser, sot d'Nora Back, datt een dat géing verstoen, ma datt et elo hätt misse séier goen. Den OGBL hätt sech dofir agesat, datt d'Brems op de Gaspräisser sou séier wéi méiglech géing kommen, am beschten am Oktober. Mat enger sozialer Selektivitéit wier dat awer net méiglech, hätt ee vun der Regierung gesot kritt. Donieft hätt ee sech esou och laang Diskussiounen iwwert d'Krittären erspuert, wie wéi vill soll gehollef kréien.

Den LCGB huet schonn e Méindeg gréng Luucht gi gehat. D’Staatsbeamtegewerkschaft souz och en Dënschdeg zesummen an huet och dofir gestëmmt. Den Tripartitesaccord tëschent Gewerkschaften, Patronat a Regierung am Kader vun der Energiekris soll e Mëttwoch de Mëtteg um 14 Auer ënnerschriwwe ginn.