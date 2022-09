D'Membere vum Zentralcomité vum LCGB hunn dësen e Méindeg eestëmmeg ugeholl.

Als éischte vun de Sozialpartner huet de chrëschtleche Gewerkschaftsbond e Méindeg den Accord vun der Tripartite déi lescht Woch offiziell guttgeheescht.

Zu den decidéierte Mesurë gehéiert jo ënnert anerem, dass de Gaspräis gedeckelt, de Stroumpräis agefruer an de Mindestloun gehéicht gëtt.

En Dënschdeg kënnt iwwerdeems den Nationalcomité vum OGBL zesummen, deen dann och iwwert den Tripartitesaccord tranchéiert. Den OGBL hat de leschten Accord net matgedroen.