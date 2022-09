Wéi et an engem Schreiwes vun der Staatsbeamtegewerkschaft heescht, stëmmt och d'CGFP dem Tripartitesaccord zou.

An der Reunioun vum Nationalcomité vun der CGFP gouf de jéngsten Tripartitesaccord eestëmmeg ugeholl. Aus Siicht vun der Gewerkschaft vun de Staatsbeamten ass den Accord zefriddestellend, well nieft den Entreprisen och déi privat Stéit an den nächste 15 Méint spierbar entlaascht ginn.