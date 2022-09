Mat de Mesurë vun der Tripartite sollen déi Kleng- a Mëttelbetriber elo duerch d'Kris gehollef kréien.

Ma mam Bléck no vir goufen donieft och déi nei Hëllefspäck presentéiert, mat deenen Entreprisen dobäi ënnerstëtzt ginn, sech weider ze entwéckelen a kompetitiv ze bleiwen.

All Betrib, dee matmécht, kann e Bong vum Staat am Wäert vu 5.000 Euro kréien, fir e Projet ze realiséieren, deen héchstens 25.000 Euro däerf kaschten.

Ee vun den dräi Päck deckt d'Digitaliséierung of, zum Beispill wann e Betrib en neien Internetsite ariicht oder op eng elektronesch Facturatioun wëll wiesselen. Eng nei zweet Offer konzentréiert sech op de Service um Client: D'Atmosphär an engem Buttek verbessere beispillsweis.

Prioritéit huet an dësen Zäiten awer d'Nohaltegkeet, wéi den Direkter vum Entrepreneurship vun der Chambre de commerce Marc Wagener erkläert. D'Betriber, déi wëllen, géife ganz individuell gehollef kréien.

De Marc Wagener

„Mir kënnen och do erëm de Package no de Besoinen upassen. Ech ka mir virstellen, dass mir elo ganz vill Demandë wäerte kréien, fir den Energiekonsum erofzesetzen. De Waasserverbrauch, d'Reduktioun vun den Zäregasen an natierlech dee ganzen Offallberäich spillen eng wichteg Roll. Bei der Offallgestioun gëtt et eng nei Gesetzgebung an d'Entreprisë stelle sech vill Froen. Et ass en Accompagnement do. D'Entrepreneure gi vun der Chambre de commerce oder der Chambre des métiers bannent dem House of Entrepreneurship um ganze Prozess begleet.“

Entreprisen, déi e Projet ëmsetzen, mussen hire Fournisseur bezuelen, kréien dann awer eng Enveloppe vu 5.000 Euro, wann de Projet evaluéiert ass.

Et wäre keng komplizéiert, respektiv ëmständlech Mesuren, begréisst den Direkter vun der Chambre des métiers Tom Wirion och. Se wäre ganz konkret. Dës Ënnerstëtzung ass och kompatibel mat aneren Aidë fir Kleng- a Mëttelbetriber, wéi den zoustännege Minister Lex Delles betount huet.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Les «SME-Packages»: un soutien ciblé et efficace pour petites et moyennes entreprises (29.09.2022)

Communiqué par : Direction générale des classes moyennes / Chambre de commerce / Chambre des métiers

Dans le contexte de l'évolution de la crise énergétique actuelle et de ses importantes conséquences économiques, les petites et moyennes entreprises nécessitent des programmes de soutien qui leur permettent de renforcer leur résilience et de s'adapter aux défis futurs. Dans cette perspective les «SME-Packages» s'adressent aux PME souhaitant relever les défis et saisir les occasions en matière de transition énergétique, de transformation digitale et d'optimisation de la relation client.

En date du 29 septembre 2022, Lex Delles, ministre des Classes moyennes, Marc Wagener, COO et directeur Entrepreneurship de la Chambre de commerce, et Tom Wirion, directeur général de la Chambre des métiers, ont présenté le nouveau branding, ainsi que les modalités des «SME-Packages». Chaque entreprise participante peut profiter d'un voucher pour réaliser des projets d'une envergure de maximale 25.000 euros. Ces programmes de soutien se déclinent en trois catégories:

• «SME Packages – Sustainability» dont l'objectif est l'initiation et l'accompagnement des entreprises dans la transition durable des PME luxembourgeoises à travers l'implémentation d'une solution concrète pour réduire l'impact environnemental notamment autour des axes suivants: énergie, eau, déchets et empreinte carbone. Compte tenu de la crise énergétique actuelle, le package «Energy» est mis en œuvre de manière prioritaire pour que les entreprises puissent augmenter rapidement leur performance énergétique.

• «SME Packages – Service» dont l'objectif est l'amélioration de l'expérience client pour fidéliser les clients autour des axes suivants : atmosphère, relation avec les clients et produits.

• «SME Packages – Digital» dont l'objectif est l'implémentation d'un outil digital pour augmenter la performance autour des axes suivants : marketing digital, gestion et facturation électronique.

Le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, a souligné que «les 'SME-Packages' apporteront un soutien ciblé et efficace aux petites et moyennes entreprises qui constituent l'épine dorsale de l'économie luxembourgeoise. Ces programmes de soutien interviennent dans les domaines cruciaux d'une entreprise, tels que la transition énergétique, la relation client et la digitalisation. Les 'SME-Packages' tiennent compte de l'environnement économique des entreprises et proposent des solutions concrètes indispensables en période de crise. Ces programmes de soutien témoignent par ailleurs de la collaboration étroite et fructueuse de la Direction générale des classes moyennes, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers».

«Les 'SME-Packages' permettent aux entreprises d'obtenir un résultat concret et opérationnel, et ce, grâce à l'implémentation d'un support adapté à leurs besoins. Ils complètent ainsi parfaitement l'offre de services de la House of Entrepreneurship pour soutenir l'entrepreneur sur l'ensemble de son parcours entrepreneurial et aident également les entreprises dans la double transition énergétique et numérique», a déclaré Marc Wagener.

Tom Wirion conclut: «La Chambre des métiers se réjouit de l'élargissement du régime 'Packages' vers le sujet de la durabilité, sujet dont l'importance ne cesse de croitre. Les artisans sont prêts pour aider les entreprises dans leurs démarches vers un fonctionnement plus efficient et avec une empreinte carbone réduite.»

Pour toute information complémentaire concernant les «SME-Packages», les équipes respectives peuvent être contactées comme suit:

• Entreprises du commerce, de l'Horeca, des services, des professions libérales, etc.: support@houseofentrepreneurship.lu et (+352) 42 39 39-850

• Entreprises artisanales: ehandwierk@cdm.lu ou (+352) 42 67 67-305 /-306 /-307

La House of Entrepreneurship et ses guichets régionaux restent disponibles pour informer, guider et connecter les entrepreneurs.