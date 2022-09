Den Austausch vun Erfarungen a Know-how esou wéi d’Ausschaffe vu Entwécklungsstrategien a konkrete Projet sinn d’Ziler vum RFZ. Bis 2026 gi sech d’Gemengen an de Staat e Budget vun 1.725.000 Euro (125.000 Euro pro Gemeng an 350.000 Euro vum DATer) fir iwwert de RFZ déi territorial Zesummenaarbecht an der Agglomeratioun Centre ze promovéiere.

À l’issue de leur réunion du Comité de pilotage politique, Claude Turmes, ministre de l'Aménagement du territoire, et les représentants des communes de Bertrange, Hesperange, Leudelange, Mamer, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel, Strassen et Walferdange ainsi que de la Ville de Luxembourg ont signé en date du 29 septembre 2022 une lettre d’intention pour pérenniser le «Forum régional Centre» comme plateforme d’échanges intercommunale, multiniveaux et plurisectorielle.

Ce forum vise à promouvoir la coopération territoriale dans l’agglomération du Centre à travers l’échange d’expériences et de savoir-faire ainsi que le développement de stratégies et projets communs.

Les onze communes signataires s’engagent à prévoir une enveloppe budgétaire annuelle de 25.000 euros par commune pour la période 2022-2026, ce qui correspond à un montant global de 1.375.000 euros, en vue d’initier des stratégies et projets communs. Pour la même période, l’État du Grand-Duché de Luxembourg s’engage à contribuer à hauteur de 350.000 euros en assurant les frais de fonctionnement du bureau du Forum régional Centre qui a pour mission de faciliter la mise en œuvre de ce processus de collaboration.

Ainsi, avec la signature cérémonielle de la lettre d’intention, les travaux du Forum régional Centre ont été officiellement lancés.

Pour le ministre Claude Turmes, «le renforcement de la collaboration au sein du Forum est primordial, car il met en œuvre les objectifs d’une politique de l’aménagement du territoire durable en promouvant la gouvernance territoriale à travers un échange d’expériences et de savoir-faire intercommunal, interministériel et multidisciplinaire et encourage le développement de stratégies et de projets concrets communs. La coopération entre l’État et les communes constitue un des piliers de notre démarche afin de maintenir et d’améliorer la qualité de vie des citoyens en valorisant de manière concertée le potentiel de développement durable du territoire de l’Agglo Centre».

D’où vient le Forum régional Centre?

Le format de coopération et de concertation entre les communes a été élaboré dans le cadre de différents workshops menés en 2018 avec les acteurs concernés. Le «Plan d’action pour la coopération territoriale» est le résultat de ces workshops et la base conceptuelle du Forum régional. Pendant la période de 2020 à 2022, les acteurs ont travaillé ensemble sur les thématiques de la gestion des déchets et de la mobilité active. Suite à des journées thématiques et des visites y dédiées, des groupes de travail composés des représentants communaux ont élaboré des articles-type pour les règlements sur les bâtisses, les voies et les sites de leurs communes afin d’échanger sur des bonnes pratiques et d’élaborer ensemble des standards élevés concernant, par exemple, les locaux pour vélos dans les résidences.

Agglomération du Centre: défis et objectifs

En vue de contribuer aux travaux de refonte du PDAT, le DATer a initié l’élaboration de visions territoriales pour les trois agglomérations urbaines dont celle pour l’agglomération du Centre.

La vision territoriale Agglo Centre identifie les défis, les enjeux, les potentiels et les spécificités du territoire dans le contexte national en considérant les diagnostics et études existantes et plus spécifiquement les plans d’aménagement généraux des communes concernées. Elle propose une vision territoriale prospective en tenant compte des stratégies existantes et en cours de développement. Vous trouverez des détails sur le site web du Forum régional Centre: https://rfz.lu/mission/vision-territoriale/.

À présent, au sein du RFZ, la Ville de Luxembourg et les communes de Bertrange, Hesperange, Leudelange, Mamer, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel, Strassen et Walferdange précisent et déterminent le volet opérationnel à travers l’identification de projets pouvant permettre de transposer la vision territoriale.