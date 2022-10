De jonke Mann, deen den 11. Abrëll 2018 am Policedéngscht een Autoschauffer zu Bouneweg erschoss hat, huet virum Stater Geriicht ausgesot.

Fir hie wier et keng Méiglechkeet ginn, fir op d’Säit ze sprangen, wou den Auto op hien duergefuer ass, sot den haut 27 Joer ale Mann. Och d’Partie civile fir d’Fra vun der Victime koum en Dënschdeg zu Wuert.

Den Ugekloten huet e bëssi schei ugefaangen, seng Aussoen ze maachen. Dono huet hien awer selbstsécher a bestëmmt seng Vue vun de Faiten duergeluecht. Wou d’Riichterin hie gefrot huet, wat hien dann deen Ament mat senge Schëss hätt wëlle bezwecken, sot en, datt e wollt säi Liewe retten. Policetaktesch wier villes deen Dag falsch gelaf. Och well nach zivil Leit ronderëm waren. Mee dee Moment wier schéissen einfach seng Reaktioun gewiescht.

Säi Verhalen um Policebüro wier kannereg gewiescht. Hien hätt awer ni seng Waff um Büro op e Beschëllegten, dee verhéiert ginn ass, geriicht, mee just eng Handbeweegung gemaach. D’Riichterin huet awer un där Ausso gezweiwelt, well d’Kolleegin, déi dat behaapt huet, nach bei hirem Temoignage viru Geriicht den Ugeklote probéiert huet ze verdeedegen. Un d’Ausso, datt hien no den déidleche Schëss gesot hätt, hie wéilt seng Waff erëm, well e soss keen «bläie» kéint, kann hie sech net méi erënneren.

Partie civile fir d’Fra vum 51 Joer alen Hollänner, deen am Abrëll 2018 vum Ugekloten erschoss gouf, huet de Mënsch hannert dem Mercedes-Chauffeur, vun deem zanter 2 Woche riets geet, gezeechent. En Mann, deen zanter engem Aarbechtsaccident 2015 net méi konnt schaffen, e staarken Alkoholproblem hat, an och Heroin konsuméiert huet. An der Perceptioun vum Affekot hätt den Hollänner net de Policeauto als Zil geholl. En Auswäichmanöver wier amgaange gewiescht, wou d’Schëss gefall sinn. D’Victime hätt net d’Intentioun gehat, engem Schued ze maachen, mee fortzefueren, well den Auto weder ugemellt nach fuertüchteg war, an de Mann Alkohol konsuméiert hat. Et wier hei keng Plaz fir eng legitim Defense an den Ugeklote misst fir d’Faite riicht stoen.

Um Dënschdeg de Moien huet och dem Ugekloten säin deemolege Chef vum Policekommissariat zu Bouneweg ausgesot. Och hie beschreift de Mann als motivéierte Polizist. Wéi scho virdrun aner Beamten huet d’Riichterin hien direkt e puermol gefrot, wisou hien de Beschëllegten ni vehement zu Recht gewisen hätt wéinst sengem Verhalen um Büro. Et wier ee schliisslech net an enger Maison relais, mee bei der Police. En hätt net alles gewosst, esou dacks d’Ausso vum Policebeamten.