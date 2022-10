Wéi et vun Aenzeien heescht, wieren géint 10 Auer Schëss ze héiere gewiescht. D'Police huet op Nofro hi bestätegt, dass Schëss gefall sinn.

RTL-Informatiounen no wieren et och Affer ginn, méiglecherweis souguer Doudeger - d'Police konnt dëst awer zur Stonn nach net confirméieren.

Et ass also net gewosst, ëm wéi eng Zort Virfall et sech gehandelt huet, déi zu de Schëss gefouert hunn. Vun der Police huet et op Nofro hi geheescht, d'Schëss wieren op der Strooss gefall. Et géif awer aktuell keng Gefor méi bestoen.

Am Trafic-Info ass ze liesen, dass et aktuell e Policeasaz an der Rue Pierre Ganzen zu Nidderkuer e Policeasaz gëtt. D'Strooss ass fir de Verkéier gespaart.