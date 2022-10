D'Gemenge solle vun der sougenannter Mobilisatiounstax profitéieren, déi d'Regierung viru Kuerzem virgestallt huet.

Dat ass eng vu 36 Propositiounen, déi de Gemengesyndikat Syvicol e Méindeg am Virfeld vun de Gemengen- a Chamberwalen d'nächst Joer virgestallt huet. Wann dës Spekulatiounssteier a Kraaft trëtt, muss een eng Tax bezuelen, wann ee säi Bauterrain méi wéi 5 Joer eidel léisst. D'Regierung huet virgesinn, datt d'Recettë vun dëser Tax un de Staat ginn, de Syvicol ass awer der Meenung, datt dës de Gemenge géingen zoustoen. Och déi adaptéiert Steier op eidel Wunnenge misst un d'Gemengen an net un de Staat goen. D'Gemenge wieren nämlech och dofir zoustänneg, fir de Regëster opzestellen, mat deem dës Wunnengen erfaasst ginn. Fir méi abordabele Wunnraum ze schafen, misst och den Taux, deen d'Gemenge pro Joer pro Sozialwunneng kréien, aktuell 1.500 Euro, op d'mannst verduebelt ginn.

De Syvicol ass iwwerdeems der Meenung, datt de Seuil vu wéi vill Awunner un eng Gemeng vum Majorz- an de Proporzsystem wiesselt, vun 3.000 op 6.000 Euro eropgesat gëtt. Et hätt ee vill Echoen, datt Leit net méi wéilte mat an d'Wale goen, wa si fir eng Partei kandidéiere missten.

De Gemengesyndikat fuerdert dann eng Gemengechamber, wann et zu enger Mandatentrennung kënnt. Dës soll e Vetorecht bei Gesetzer hunn, wéi de Staatsrot. De Syvicol wier net géint d'Trennung vu lokalen an nationale Mandater, ma d'Gemenge misste mat agebonne ginn, esou de President Emile Eicher. Ma och elo scho sollt d'Zesummenaarbecht tëscht dem Staat an de Gemengen institutionaliséiert ginn, déi wärend der Covid-Kris ganz gutt geklappt hätt.