Zu Iechternach hunn d'CSV an d'LSAP keng Majoritéit méi am Gemengerot, well de Gemengeconseiller aus der CSV ausgetrueden a bei déi Gréng gewiesselt ass.

An engem Communiqué vun déi Gréng - Sektioun Iechternach – erkläert de Christophe Origer, datt hien a senge 15 Joer an der CSV eng perséinlech a politesch Entwécklung erlieft hätt, déi hien zur Decisioun bruecht hätt, d’CSV ze verloossen. Hien hätt perséinlech a politesch am meeschte mat deene Grénge gemeinsam, sou de Christophe Origer.

Well no deem Wiessel d'CSV-LSAP-Koalitioun keng Majoritéit méi huet, géing ee mat alle Parteien am Gemengerot zu Iechternach Gespréicher féieren, fir ze kucken, ewéi de Schäfferot awer nach ka funktionéieren, sou déi Gréng. 7 Méint virun de Wale géing et nämlech an hiren Aen net méi genuch Zäit fir e politesche Wiessel ginn.

De Christophe Origer ass och President vum regionalen Office de tourisme vum Mëllerdall, dem ORT.

Schreiwes vun Déi Gréng Iechternach

déi gréng Sektioun EECHTERNOACH

2. November 2022

Christophe Origer wechselt zu déi gréng Eechternoach

Stabilität und Zusammenarbeit für eine gute Zukunft der Stadt Echternach

Der Gemeinderat Christophe Origer hat heute Mittwoch seinen Austritt aus der CSV erklärt und einen

Antrag auf Mitgliedschaft bei „déi gréng“ gestellt. Der Vorstand der Lokalsektion Echternach hat

diesem Antrag einstimmig zugestimmt.

Die Beweggründe hierfür formuliert Christophe Origer folgendermaßen:

„Im Alter von 14 Jahren habe ich mich entschieden politisch aktiv zu werden und bin damals Mitglied der CSV geworden. Seitdem ist viel passiert und ich habe in den letzten 15 Jahren eine persönliche und politische Entwicklung erlebt die mich zu dem Entschluss gebracht hat, aus der CSV auszutreten um mein politisches Engagement mit einer neuen Partei weiterzuführen. Die größte Übereinstimmung mit meinen persönlichen und politischen Überzeugungen habe ich bei der Partei „déi gréng" gefunden und mich deshalb entschlossen dieser beizutreten. Ich will mich weiterhin bestmöglich für die Gemeinde Echternach und die Region einsetzen können und will in diesem Sinne mein aktuelles Mandat im Gemeinderat bis zur Kommunalwahl im Juni 2023 ausüben."

Damit ist die aktuelle CSV-LSAP-Koalition ohne Mehrheit im Gemeinderat.

Sieben Monate vor den Gemeindewahlen lässt das Gemeindegesetz keinen Spielraum für einen

Misstrauensantrag und somit für einen politischen Wechsel.

In Hinblick auf die großen laufenden Projekte sind wir uns der Verantwortung bewusst, die uns als nunmehr größten Fraktion zukommt. Wir wollen keinen Stillstand, sondern Stabilität für Echternach, wir wollen eine gute Zukunft für unsere Stadt.

Um in dieser besonderen politischen Situation eine Blockade der Handlungsfähigkeit des Schöffenrates zu verhindern, werden wir in den nächsten Tagen Gespräche mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien führen und die weitere Zusammenarbeit bis zu den anstehenden Kommunalwahlen im Interesse der Stadt Echternach und ihrer Bürger*innen besprechen.

(Pressemitteilung verabschiedet von der außerordentlichen Generalversammlung der „déi gréng“

am 2.11.2022.)