D’Ministerin fir Fuerschung an Héichschoul, d’Stéphanie Obertin, huet d’Konventioune fir den Zäitraum tëscht 2026 an 2029 ënnerschriwwen, dat tëscht dem Staat, op der enger Säit, an der Uni Lëtzebuerg, de ëffentleche Fuerschungszentren LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), LIH (Luxembourg Institute of Health) an LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research), souwéi dem Fonds national de la Recherche (FNR), op där anerer Säit.
Dës Konventioune goufen parallel verhandelt, fir eng méi staark Kohärenz tëscht den Engagementer vun de verschiddenen Acteuren ze garantéieren, ënner anerem duerch harmoniséiert Definitioune vun den Ziler an Indicateuren. Wéi schonn an de viregte Konventiounen iwwert e puer Joer, verknäppen och déi nei Konventiounen déi ëffentlech Investissementer an Héichschoul, Fuerschung an Innovatioun mat den erwaarten Auswierkungen op wëssenschaftlechem, ekonomeschem a gesellschaftlechem Niveau, mat engem nach méi staarke Fokus op Impakt.
D’Konventioune representéieren en gesamtstaatlecht finanziellt Engagement vu 1.987,2 Milliarden Euro fir d’Period 2026–2029.