RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Konventioun fir d'Period 2026-2029Bal 2 Milliarden Euro fir d'Universitéit Lëtzebuerg an d'Fuerschungszentren

RTL Lëtzebuerg
D’Konventioune representéieren en gesamtstaatlecht finanziellt Engagement vu genee 1.987,2 Milliounen Euro fir d’Period 2026–2029.
Update: 05.02.2026 13:19
© MESR

D’Ministerin fir Fuerschung an Héichschoul, d’Stéphanie Obertin, huet d’Konventioune fir den Zäitraum tëscht 2026 an 2029 ënnerschriwwen, dat tëscht dem Staat, op der enger Säit, an der Uni Lëtzebuerg, de ëffentleche Fuerschungszentren LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), LIH (Luxembourg Institute of Health) an LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research), souwéi dem Fonds national de la Recherche (FNR), op där anerer Säit.

Dës Konventioune goufen parallel verhandelt, fir eng méi staark Kohärenz tëscht den Engagementer vun de verschiddenen Acteuren ze garantéieren, ënner anerem duerch harmoniséiert Definitioune vun den Ziler an Indicateuren. Wéi schonn an de viregte Konventiounen iwwert e puer Joer, verknäppen och déi nei Konventiounen déi ëffentlech Investissementer an Héichschoul, Fuerschung an Innovatioun mat den erwaarten Auswierkungen op wëssenschaftlechem, ekonomeschem a gesellschaftlechem Niveau, mat engem nach méi staarke Fokus op Impakt.

D’Konventioune representéieren en gesamtstaatlecht finanziellt Engagement vu 1.987,2 Milliarden Euro fir d’Period 2026–2029.

Signature des conventions pluriannuelles entre l’État, l’Université du Luxembourg, les centres de recherche publics et le Fonds national de la Recherche (05.02.2026

Am meeschte gelies
14 Accidenter bannent dräi Stonne wéinst glate Stroossen
Meteolux denkt iwwer eng Erweiderung vum Warnsystem no
40
Serie: Mir am Sozialen
Vanessa Pedrosa: "Mir ginn all Dag mam Doud konfrontéiert"
Video
Fotoen
6
En Thema, dat polariséiert
Et goufe 14 Petitioune géint d'geplangten Unisex-Toiletten am LTC agereecht
Op der Pompel
Den Diesel an de Masutt gi méi bëlleg
Handball
Leschte Fräiworf vun Diddeleng geet net eran, et bleift bei 30:29-Victoire fir Esch
Video
Fotoen
8
Weider News
Experte vu LuxTrust
"Et misst ee méi resilient ginn"
Audio
ArcelorMittal
"Et muss ee kucken, esou vill Aarbechtsplaze wéi méiglech ze erhalen", esou de Lex Delles
Santé
D'Fäll vu Gripp sinn nees liicht zeréckgaangen
Police deelt mat
Zwou alkoholiséiert Persoune koumen an Arrest
Urteel am Mordfall Diana Santos
De Beschëllegte muss liewenslänglech an de Prisong
Audio
Parquet deelt mat
Méiglech Fäll vu Gewalt géint Kanner a Crèche zu Péiteng
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.