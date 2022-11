Et ass elo genee 20 Joer hier, datt zu Lëtzebuerg eng Fokker 50 vun der Luxair erofgefall ass.

19 Passagéier an dräi Membere vum Equipage ware moies zu Berlin-Tempelhof fortgeflunn, um 10.15 Auer sollt de VOL 9642 um Findel landen. Mä et koum anescht.

20 Joer nom Luxair-Accident / Dany Rasqué

Iwwert dem Grand-Duché war décken Niwwel. Et waren ongënschteg Konditioune fir ze landen, och wann d'Maschinn fir esou Situatiounen equipéiert war an de Pilot an de Co-Pilot déi néideg Formatiounen haten.

Ëm 10 Minutten op 10 ass de Fliger vun de Radare verschwonnen, wéi en iwwert engem Feld tëschent Nidderaanwen a Rued-Sir erofgefall ass.

© RTL-Archiv

D'Leit op der Plaz goufen Aenzeie vu schrecklechen Zeenen. Ënnert hinnen och de fréieren RTL-Journalist Paul Zenners. Hie stoung 150 Meter vun der Onglécksplaz ewech an huet beschriwwen, wat e gesinn huet.

"D'Maschinn ass komplett zerstéiert an zum Deel och ausgebrannt. D'Fuerwierk, also d'Rieder vun der Maschinn, hunn d'Rettungsekippen hei op der Strooss fonnt, wéi se géint 10.15 Auer hei ukoumen. D'Stécker, d'Debrise vun der Maschinn, sinn an nach engem Ëmkrees vu ronn 100 Meter ze fannen."

© RTL-Archiv

Nom Accident waren eng Rei Vertrieder aus der Regierung op der Plaz, notamment den deemolege Premier Jean-Claude Juncker, dee mat enger ganz kuerzer Ausso beschreift, wéi schlëmm dat war, wat hie gesinn huet.

"Ech hu mer dat vun ze vill no ugekuckt, ech hätt besser gehat, dat net ze maachen."

Kuerz nom Accident huet d'Protection civile gemellt, datt et vill Doudesaffer géife ginn an dat huet den deemolegen Inneminister, de Michel Wolter kuerz drop op enger Pressekonferenz zu Nidderaanwen confirméiert.

"Déi lescht Informatiounen, déi mer haten, dat ass, datt 16 Leit dout waren an datt nach 6 Leit gelieft hunn, wéi se elo fort transportéiert gi sinn an d'Spidol. Mir hunn allerdéngs keng Eenzelheeten driwwer, wien nach lieft a wien net méi lieft. Dofir kënne mer den Ament och nach keng Lëschten erausginn, well der jo verstitt, dass een elo fir d'éischt muss de Point maachen."

Déi sechs Leit, déi iwwerlieft haten, sinn op verschidde Spideeler verdeelt ginn, dorënner de Centre hospitalier.

D'Yvonne Kremmer aus der Cellule d'information médicale aus dem CHL huet beschriwwen, datt deen éischte Passagéier aus dem Fliger, deen ageliwwert gouf, ganz schlëmm dru war.

"En ass hei nach geröntgt ginn, fir ze kucken, wéi uerg d'Knachebrëch an notamment de Kapp betraff war. En ass och nach en catastrophe operéiert ginn, mä leider ware seng Blessuren esou schlëmm, dass en d'Saach net iwwerlieft huet."

Um Enn hu just zwee Mënschen dësen Accident iwwerlieft. De Pilot an ee Passagéier aus Frankräich. Ënnert den Doudege ware 15 Däitscher, ee Fransous a 4 Lëtzebuerger.

© RTL-Archiv

10 Joer nom Accident gouf de Pilot, deen iwwerlieft hat, zu 42 Méint Prisong op Sursis verurteelt. De Chef vum Service technique krut 18 Méint Prisong op Sursis, zwee Kaderen aus dem technesche Service waren zu 24 Méint op Sursis verurteelt ginn.

Als Ursaach fir den Accident gouf e Pilotefeeler festgehalen, gekoppelt un en technesche Problem mam System vun der Maschinn. Nom Accident sinn d'Spekulatiounen op Héichtoure gelaf. Äntwerte sollten déi zwou Blackboxe liwweren, déi vu Spezialisten zu Paräis analyséiert goufen. Zwee Deeg nom Accident huet de Parquet éischt Resultater verëffentlecht. D'Analys vun den technesche Parameter géif weisen, dass déi zwee Motore kuerz virun der Landung fir d'éischt séier u Leeschtung verluer hätten an du ganz ausgaange wären.

Den 10. November 2002 goufen um Site déi leschte Stécker vum Fliger geraumt, a Lëtzebuerg huet getrauert. Eng Staatstrauer. Fändelen op Hallefmast, e groussen ökumenesche Gottesdéngscht an der Kathedral, wou ënnert anerem d'Nimm vun den 20 Affer virgelies goufen.

Gedenkzeremonie um Sonndeg

De Sonndeg de Moie war eng Gedenkzeremonie fir d'Famill a Frënn vun den Affer op der Onglécksplaz, op Invitatioun vum Transportminister François Bausch an der Luxair. Do erënnert eng Gedenktafel un déi 20 Verstuerwen. Op der Plaz waren och d'Familljeministesch Corinne Cahen, déi och responsabel ass fir d'Groussregioun an de Buergermeeschter vun Nidderaanwen Raymond Weydert mam Schäfferot. Et wier wichteg, och 20 Joer nom schrecklechen Accident un déi ze denken, déi op tragesch Aart a Weis gestuerwe sinn, gëtt de François Bausch an engem Communiqué zitéiert. Den Accident hätt d'Luxair gezwongen, d'Sécherheetsbestëmmungen a Fro ze stellen an zousätzlech Precautiounen ze huelen, fir datt sech näischt méi sou widderhëlt, sou de Generaldirekter vun der nationaler Fluchkompanie Gilles Feith.

PDF: Offiziellt Schreiwes

© Luxair

Wéi goung et dono weider?

An de Wochen nom Accident stellt sech eraus, dass d'Propelleren an de sougenannten "Ground Idle" geschalt hunn oder geschalt goufen. Eng Manipulatioun, déi eigentlech nëmme méiglech ass, wann de Fliger um Buedem ass.

Eng international spezialiséiert Revue mellt e knappe Mount nom Ongléck, dass Fokker duerchaus wosst, dass et e Problem mat där "Ground Idle"-Positioun gouf, an dofir schonn 1994 en Update recommandéiert huet. D'Luxair hätt awer, esou mellt d'"Flight International", verzicht, déi proposéiert zousätzlech Sécherheetssystemer ze kafen an z'installéieren.

© RTL-Archiv

6. Februar 2003



Genee dräi Méint nom Accident verëffentlecht d'Enquêtë-Kommissioun en éischte virleefege Rapport, deen d'Ofleef prezis beschreift. Wéinst dem Niwwel, bei 250 Meter Siicht, hätt den Equipage d'Approche fir d'éischt wëllen ofbriechen. Wou den Tower du Sekonnen drop gemellt huet, dass d'Siicht iwwert 300 Meter wär, huet de Pilot sech kuerzfristeg ëmdecidéiert. Duerno hunn d'Evenementer sech iwwerschloen.

An de Wochen a Méint duerno confirméiert sech ëmmer méi d'Versioun vun engem Pilotefeeler.

© RTL-Archiv

6. November 2003

Den 1. Joresdag. Nieft der Strooss bei Nidderaanwen gëtt eng Gedenkplaz amenagéiert. Och eng Commemoratiounsfeier ass fir déi Deeg duerno geplangt. Mä de Familljemembere vun den Affer, wéi der Partnerin vum verstuerwene Co-Pilot John Arendt, geet dat net duer. Si waarden ongedëlleg op den definitiven technesche Rapport.

11. Dezember 2003

Am Dezember 2003, no iwwert engem Joer Enquête, ass et dann esouwäit. Den techneschen Ofschlossrapport gëtt der Press virgestallt.

D'Analyse vum Stëmmerekorder weisen, dass den Equipage presséiert war. Fir séier un Héicht ze verléieren, wollt de Kapitän d'Propelleren an de "Ground Idle" schalten. Dat war esou weder an der Beschreiwung vum Fliger nach an de Luxair-Prozedure virgesinn. Et war eigentlech och onméiglech, mä et gouf e schwaarze Fleck am Sécherheetsdispositif, wärend d'Rieder erausfueren. Déi Lacune hunn d'Fokker-50-Pilote wuel kannt an a Fäll wéi dësem och bewosst genotzt. Nëmmen dass de Pilot hei den Hiewel ze wäit zeréckgezunn huet an esou de "Reverse Idle" aktivéiert huet. D'Motoren hu sech doropshin ausgeschalt, d'Luxair-Maschinn ass erofgefall.

© RTL-Archiv

Februar 2004

Luxair-Intern kënnt et Ufank 2004 zu gréisseren Onrouen. 5 Pilote gi fristlos entlooss, dorënner och den Ongléckspilot a säi Papp. Et geet ënnert anerem ëm Onreegelméissegkeete mat der Lizenz. De Claude Poeckes hätt weder den Alter nach déi néideg Lizenz fir kommerziell Volle gehat, wéi hie bei der Luxair agestallt ginn ass.

7. Mäerz 2005

Déi national Fluchgesellschaft zitt eng weider Konsequenz. Am Mäerz 2005 ass et de leschte Luxair-Vol mat enger Fokker-Maschinn. D'Luxair wëllt net nëmmen hir Flott moderniséieren, mä probéiert och, e Stréch ënnert déi däischter Erënnerungen, déi zënter zwee an engem hallwe Joer mat der Fokker 50 verbonne sinn, ze zéien.

6. November 2007

E Schlussstréch géifen och gären d'Famillje vun den Affer zéien. Mir sprangen an d'Joer 2007 - 5 Joer nom Onglécksdag! Den Hans Kuhn kënnt reegelméisseg op Nidderaanwen, do wou säi Fils säi Liewe gelooss huet. Mä net nëmmen de Verloscht vum Fils mécht him ze schafen. Hie versteet och net, firwat et nach ëmmer net zum Prozess koum. Den zoustännege Procureur verweist ënnert anerem op d'Komplexitéit vum Dossier.

D'Beweisstécker an der Aservatekummer setzen esou lues Stëbs un. Lëtzebuerg gëtt am November 2010 vum Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter esouguer verurteelt, well d'Affär nach ëmmer schleeft.

10. Oktober 2011

Am Oktober 2011, 9 Joer nom Ongléck, fänkt de sougenannte "Luxair-Prozess" endlech un. Veräntwerte musse sech nieft dem Pilot nach 6 Responsabel vu Luxair.

27. Mäerz 2012

Am Mäerz 2012 dann d'Urteel: de Pilot gëtt zu dräi an engem hallwe Joer Prisong op Sursis verurteelt.

Och déi dräi technesch Responsabel kréie Sursis-Strofen, ënnert anerem well de recommandéierte Fokker-Update net ëmgesat gouf. Déi dräi Direktere par contre gi fräigesprach.

Grouss Enttäuschung bei den Hannerbliwwenen, well d'Fro vun der Entschiedegung net an 1. Instanz tranchéiert gëtt. Si kréien 2014, an engem Appell-Prozess, zesummen 330.000 Euro zougesprach. En Urteel, wat 2015 an der Cassatioun confirméiert gëtt.

No 13 Joer kann esou op d'mannst e juristesche Schlussstréch ënnert déi schlëmmste Katastroph an der Lëtzebuerger Fluchgeschicht gezu ginn. Wat bleift, ass d'Trauer vun den Hannerbliwwenen, grad op engem Joresdag wéi haut.