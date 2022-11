Lëtzebuerg kéint d'Ausliwwerung vum fréiere SREL-Mataarbechter Frank Schneider un d'USA net verhënneren. Dat seet souwuel de Premier, wéi och d'Justiz.

Engersäits geet riets dovunner, dass ee keng Ausliwwerung kéint froen, well een do misst konkret Unhaltspunkte fir Strofdoten hunn, déi de Frank Schneider soll begaangen hunn. Anersäits hätt de Parquet och keng Opportunitéit gesinn, fir eng Lëtzebuergesch Affär unzefänken.

Ausliwwerung vum Frank Schneider / Rep. Diana Hoffmann

Dem fréiere Geheimdéngschtmataarbechter Frank Schneider gëtt Bedruch a Blanchiment an der Affär "OneCoin" virgehäit. Mat engem Schnéiballsystem goufe Millioune Mënsche weltwäit ëm hier Sue bruecht. Riets geet vun enger Zomm vun iwwer 4 Milliarden Dollar.

Wéi eng Roll de Frank Schneider an der Affär genee spillt, wäert eréischt mat engem Prozess kënne gekläert ginn. D'Fro ass, wou him dësen wäert gemaach ginn. De Frank Schneider gouf nämlech als Lëtzebuergesche Staatsbierger a Frankräich op Basis vun engem Haftbefeel aus den USA verhaft.

An der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der ADR huet de Premier Xavier Bettel Kloerheet geschaaft. Et heescht, de Premierminister an déi Lëtzebuergesch Regierung hätte keng legal Méiglechkeet fir d’Ausliwwerung vun engem Lëtzebuerger Bierger ze verhënneren, dee sech net op Lëtzebuergeschem Territoire géing befannen.

D’Pressestell vun der Justiz sot op RTL-Nofro, et wier eng Affär déi zanter enger ganzer Rei vu Jore schonn integral an den USA enquêtéiert géing ginn. Lëtzebuerg géing dësen Dossier mat internationaler Envergure net kënnen. Fir kënnen eng Ausliwwerung op Lëtzebuerg ze froen, misst een eng Enquête gemaach hunn a konkret Elementer vun enger Strofdot hunn, fir déi een eng territorial Zoustännegkeet huet.

Konform zum Europäesche Recht hätten déi franséisch Autoritéiten de Parquet no der Verhaftung vum Frank Schneider op franséischem Territoire informéiert a gefrot, op en Transfert op Lëtzebuerg soll gemaach ginn. De Parquet hätt awer ofgeleent en europäeschen Haftbefeel auszestellen, wëll keng Affär zu Lëtzebuerg géing unhänken, sou d'Justiz.

De Frank Schneider reprochéiert der Lëtzebuerger Justiz, sech net fir säin Dossier interesséiert ze hunn. Hien seet, hie wier onschëlleg. Op Nofro vun RTL huet hie Stellung zu den Uschëllegungen aus den USA geholl. Hien wier zanter 2015 ee vu ville Conseillere vun der sougenannter "Krypto-Queen" Ruja Ignatova gewiescht. Seng Firma Sandstone, déi Berodungsservicer ugebueden huet, hätt just e Kontrakt mat hirer bulgarescher Firma "One Network Service" gehat. Ni hätt hien un der Kommerzialisatioun vun "OneCoin" matgemaach. Vun engem Beschëllegten an der Affär gouf him awer Blanchiment virgehäit.

De fréiere Geheimdéngschtmataarbechter fäert d'Ausliwwerung an d'USA och, well hien déi héich Käschte fir eng Defense, déi do néideg sinn, net kéint opbréngen. Ausserdeem riskéiert hien do eng Prisongsstrof vu bis zu 40 Joer.

Eng Ausliwwerung kann, wéi et schéngt, elo just nach a leschter Instanz virum Conseil d'Etat ugegraff ginn. Déi franséisch Regierung géing an dësem Fall eng souverän Decisioun huelen, sou de Premierminister dozou.