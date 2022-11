De 7. November gouf et an der Atomzentral heivir a Frankräich en Tëschefall an der Unitéit 4. Dat huet de CGDIS e Méindeg am spéiden Nomëtteg gemellt.

D'Unitéit 4 ass den Ament ausgeschalt, ma bei engem Routine-Tour huet d'Ekipp vun der Zentral festgestallt, datt de Waasserstand vun engem Becke méi niddereg war, wéi et déi allgemeng Virschrëfte verlaangen. Am Fall vun enger Stéierung kann dat zousätzlecht Waasser am Becken dofir genotzt ginn, fir de Reakter ze killen. Dofir gëtt eng Pompel genotzt, déi awer bei engem nidderege Waasserstand net méi richteg dréint. D'Ekipp huet de Problem behuewen an zousätzlecht Waasser an de Reakter fléisse gelooss. Wéi de CGDIS präziséiert, hätt zu kengem Ament eng reell Gefor fir d'Sécherheet bestanen, ma am Fall vun engem Accident, hätt de Zirkulatiounsmechanismus méiglecherweis net méi richteg kënne funktionéieren. Well de Problem och spéit erkannt gouf, huet d'Wierk den 9. November bei den zoustännegen Autoritéiten, fir nuklear Sécherheet e signifikante Sécherheetsproblem vum Niveau 1 deklaréiert. Déi sougenannten "INES"-Skala zielt am Ganze 7 Stufen. Schreiwes Veuillez trouver ci-dessous une communication d'EDF-CNPE de Cattenom:Niveau d'eau d'une rétention inférieur au minimum requis par les règles générales d'exploitation Le 7 novembre, lors d'une ronde sur l'unité de production n°4 actuellement à l'arrêt programmé, les équipes de la centrale de Cattenom constatent que le niveau d'eau d'une rétention est inférieur au minimum requis par les règles générales d'exploitation. En cas de situation accidentelle, cette rétention permet de bénéficier d'une réserve d'eau supplémentaire pour l'injecter dans le bâtiment réacteur en vue de son refroidissement. Pour ce faire, une pompe permet d'assurer la recirculation de l'eau, de la rétention vers le bâtiment réacteur. L'insuffisance d'eau dans la rétention aurait pu conduire au dysfonctionnement de la pompe de circulation, système qui était requis au moment de la détection de l'écart. Immédiatement après la détection, les équipes ont réalisé le complément en eau dans la rétention. Cette indisponibilité n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté mais en situation accidentelle, la fonction de recirculation n'aurait potentiellement pas pu assurer ses fonctions. En raison de sa détection tardive, la centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif sûreté de niveau 1, sur l'échelle INES qui compte 7 échelons, à l'Autorité de sûreté nucléaire le 9 novembre 2022.