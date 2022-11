De Gesetzesprojet fir d’Aféiere vun enger 3. Optioun beim Geschlecht um Etat Civil soll am éischten Trimester 2023 op den Instanzewee bruecht ginn.

Dat äntwert d’Justizministesch Sam Tanson dem LSAP-Deputéierten Dan Biancalana. D’Regierung hat sech am Koalitiounsaccord virgeholl, fir eng Alternativ anzeféieren zum männlechen a weibleche Geschlecht um Etat civil.

Domat wëll een engersäits Intersex-Mënsche gerecht ginn, déi duerch hir Anatomie net eendeiteg an déi eng oder aner Kategorie vun deem Binome falen, awer och net-binäre Mënschen, déi bei der Gebuert engem vun deenen 2 Geschlechter zougeuerdent goufen, sech awer mat kengem vu béidem identifizéiere kënnen.

A senger erweiderter Fro wollt den Deputéierten och wëssen, wéi déi Reform zu Lëtzebuerg wäert ausgesinn – ob zum Beispill wéi an der Belsch de Sexe um Etat Civil soll fortfalen oder wéi an Däitschland eng 3. Kategorie «Divers» agefouert gëtt. Dozou kéint si aktuell nach näischt soen, sou d’Ministesch, et wieren nach verschidde Froen ze klären.