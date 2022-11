Spillsaachen, Kleeder an elektronesch Apparater, déi online verkaf ginn, gi vum ILNAS op hir Konformitéit iwwerpréift.

ILNAS Kontrollen - E Reportage vum Sabrina Backes

Zu Lëtzebuerg gëtt e Stot an der Moyenne 1.800 Euro am Joer aus, fir Produiten am Internet ze kafen.

Grad um sougenannte Black Friday notze vill Leit d'Chance, fir déi eng oder aner gutt Affär ze maachen. Awer net all Produit entsprécht och den europäeschen an nationale Sécherheetskrittären. Virun dësem Hannergrond, huet déi national Agence fir d'Kontroll vum Marché ILNAS Spillsaachen, Kleeder an elektronesch Apparater kontrolléiert.

Den ILNAS mécht esouwuel administrativ ewéi och technesch Kontrollen. Vu 26 geteste Produiten hu ganzer 16 Stéck d'administrativ Krittären net erfëllt, wéi den Alexis Weber, Chef de Departementvum ILNAS erkläert.

Alexis Weber:"Wat mer festgestallt hunn, ass, dass ganz oft den Importateur net um Produkt steet, dat heescht d'Coordonnéeë sinn net drop. Dat heescht falls ee Problem wier, da weess een net u wien ee sech wende soll, well guer kee Kontakt drop steet. Een anere Punkt war och den CE Marquage, deen ass wichteg, domat confirméiert an deklaréiert de Fabrikant dass säi Produkt konform ass an och, dass säi Produkt den europäeschen an de nationale Sécherheetsexigenzen entsprécht."

Ganzer 7 Produiten hu weder déi administrativ nach déi technesch Krittären erfëllt. E Beispill fir eng technesch Non-Konformitéit ass, wann de Kabel vun enger Liichterketten ze dënn ass an dowéinst eng potenziell Gefor fir de Konsument besteet.

Wann d'Produiten net konform sinn, gëtt fir d'éischt de Produzent kontaktéiert a kritt nach eng Kéier d'Chance de Problem ze behiewen. An engems gëtt de Produit temporär vum Marché geholl. Wann doropshin näischt geschitt, gi méi streng Mesuren ergraff.

"Falls de Problem net konnt geléist ginn an de Produkt weiderhin net konform bliwwen ass, hunn mer en definitive Verkafsverbuet prononcéiert a mir hunn an deem Fall och nach d'Kommissioun informéiert an och nach déi aner Länner aus dem europäesche Wirtschaftsraum fir dass se informéiert sinn."



Virun dësem Hannergrond appelléieren den ILNAS,de Ministère fir Konsumenteschutz an de Wirtschaftsministère, d'Qualitéit vu bestëmmte Produite besser ze hannerfroen, zemools wann des immens gënschteg sinn oder kee CE-Zeechen drop ass.