"Dot Amazon bezuelen", ënnert deem Slogan goufen e Freideg a 40 Länner uechter d'Welt Demonstratioune géint den Online-Gigant Amazon organiséiert.

Och zu Lëtzebuerg gouf et eng Manifestatioun géint d'Aarbechtskonditiounen an den negative Ëmweltimpakt vun Amazon, wou 7 Organisatiounen, Rise for Climate Luxembourg, OGBL, ASTM, Collectif Tax Justice Lëtzebuerg, etika, déi Lénk, Attac Luxembourg a Youth for Climate Luxembourg, virun d'Chamber a virun de Finanzministère gezu sinn, fir d'Finanzministesch Yuriko Backes opzefuerderen, z'agéieren.

Vu Lëtzebuerg aus géing um Réck vun de Lager-Aarbechter an Aarbechterinne fett akasséiert ginn. Amazon géing iwwer 50 Milliarden Euro Ëmsaz d'Joer maachen, ma duerch den europäesche Sëtz am Grand-Duché kaum Steiere bezuelen, sou de Jean-Claude Thummel vun déi Lénk, deen d'Manifestatioun mat organiséiert huet:

Jean-Claude Thummel iwwer Amazon-Maniff / Rep. Fanny Kinsch

"Mir waren eigentlech der Meenung, et wier héich Zäit, datt mer géifen eppes maachen, fir Amazon dohinner ze bréngen, dass se mussen hir Steiere bezuelen, wéi aner Betriber dat och maachen."

La coalition internationale #MakeAmazonPay, dont l’OGBL fait partie, s'est mobilisée aujourd’hui pour réclamer la fin des pratiques destructrices et injustes d’Amazon.



Transformons ce #blackfriday, en jour du « Make Amazon Pay ». Plus d’infos: https://t.co/xSPBDRSAAO pic.twitter.com/EFK4qERm7u — OGBL Luxembourg (@OGBL_Luxembourg) November 25, 2022

Dobäi kéim nach, datt Amazon ganz schlecht mat senge Mataarbechter ëmgeet - de Jean-Luc Matteis vum OGBL:

Jean-Luc Matteis iwwer d'Aarbechter / Rep. Fanny Kinsch

"Amazon huet 1,5 Milliounen direkt Salariéen an nach 100.000e Salariéen, déi un Amazon hänken, an ech mengen, et ass kee Geheimnis fir d'Leit, dass se ënnert ganz schwéieren Aarbechtskonditioune schaffen. Amazon kämpft aktiv géint all gewerkschaftlech Aktivitéit bei hinnen am Betrib, si maache Campagnë géint déi Leit, déi sech wëllen organiséieren, si evitéieren, datt Leit zesumme kommen, fir Kollektivverträg ze verhandelen an do gi Campagnë richteg organiséiert vun hinnen, déi Millioune kaschten, fir dat ze maachen."

Och de Klima-Bilan vum Internet-Ris wier negativ, duerch extrem séier Liwwerungen an doduerch, datt Wuer, déi zréckgeschéckt gëtt, dacks einfach zerstéiert géing ginn.