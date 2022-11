Zu Seoul gi permanent Donnéeë gesammelt, fir den Trafic besser ze geréieren. Zu Lëtzebuerg wier esou eng Approche aus Grënn vum Dateschutz schwiereg.

Wien hei am Land moies op d'Aarbecht fiert, steet gäre mol méi laang am Stau. Wéi een d'Organisatioun vum Trafic besser organiséieren a Problemer virausgesi kann, ass eent vun den Theme vun der Lëtzebuerger Wirtschaftsmissioun, déi den Ament a Südkorea ass.

Südkorea huet an deene leschte 60 Joer en enorme wirtschaftlechen Opschwong erlieft an zielt mëttlerweil zu deene wichtegsten Ekonomien op der Welt. Ronn d'Hallschent vun den 52 Milliounen Awunner vu Südkorea lieft iwwerdeems an der Regioun ronderëm d'Haaptstad Seoul. Do ass d'Gestioun vum Trafic natierlech eng Erausfuerderung.

Fir dës ze meeschteren, gräift de südkoreanesche Staat op "Big Data", also d'Auswäertung vu grousse Quantitéiten un Donnéeën zeréck. Am "Traffic Control Center" vu Seoul lafen am Dag Milliounen Daten iwwer den Trafic, d'Accidenter, d'Busser an d'Occupatioune vun den Taxien an der südkoreanescher Haaptstad zesummen.

Seoul begräift sech selwer als "smart city", als Virreider a Saachen Digitalisatioun. Besonnesch houfreg ass een op seng autonom Shuttlen, déi als eng Zort Taxi funktionéieren. Sou ganz ouni Chauffer klappt dat autonoomt Fueren allerdéngs och a Südkorea nach net a bis ewell ginn déi kléng Busser just op kuerzen Teststrecken agesat.

Autonoomt Fueren ass och zu Lëtzebuerg e Sujet. D'CFL huet zum Beispill rezent nei autonom Gefierer vun enger neiséilännescher Mark bestallt.

De gréissten Ënnerscheed, deen et a Saache smart Mobilitéit tëscht béide Länner gëtt, ass dat permanent Sammele vun Daten. Esou erlaabt d'Auswäertung vun Handysdonnéeën et zum Beispill zu Seoul, nuets Busser dohin ze schécken, wou se gebraucht ginn. Op der anerer Säit gëtt déi ganz Stad permanent mat 480 Kameraen iwwerwaacht. Wien zu Seoul mol kuerz falsch parkt, iwwer Rout oder iwwert d'Vëlosspuer fiert, kritt bannent 6 Sekonnen per SMS e Protokoll. Dat ass zu Lëtzebuerg schonn eleng aus Dateschutz-Grënn ondenkbar.

Smart Mobilitéit oder Dateschutz ass eng Fro, déi d'Europäer och an Zukunft begleede wäert.