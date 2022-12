Aktuell wieren 1.500 Leit iwwert d'Croix-Rouge logéiert, dat géi awer net duergoen, fir de Besoine gerecht ze ginn.

Och der Croix-Rouge feelt et u Wunnenge fir Mënschen an Nout. An engem Communiqué mécht d'Hëllefsorganisatioun en Opruff, fir Proprietären ze fannen, déi bereet wieren, hir Wunneng ze verlounen. Et hätt een d'Méiglechkeet, dat entweder iwwert eng Gestion locative sociale ze maachen oder iwwert e klassesche Locatiounskontrakt, bei deem d'Croix-Rouge Garant wier. D'Kontrakter kéinten direkt gemaach ginn. Et géing een iwwerall am Land an all Typ vu Logement sichen, am beschte missten d'Leit op d'mannst ee Joer kënne bleiwen.

Wéi dëst Joer Honnerte Flüchtlingen aus der Ukrain am Grand-Duché ukoumen, hätt een eng ongleeflech Solidaritéit bei de Lëtzebuerger Residente gesinn, sou d'Nadine Conrardy vun der Croix-Rouge. Elo géing d'Prekaritéit zouhuelen an d'Strukture vun der Hëllefsorganisatioun wiere sou gutt wéi voll. Et wéilt een dofir nach eemol un de Leit hir Solidaritéit appelléieren, fir ze verhënneren, datt Mënschen a schwierege finanzielle Situatiounen an d'Obdachlosegkeet rëtschen. Aktuell wiere bal 1.500 Mënschen iwwert d'Croix-Rouge logéiert, ma dat géing nach laang net duergoen, fir de Besoine gerecht ze ginn.