Dat huet den Direkter vum Statec, de Serge Allegrezza de Méindeg de Moien op enger Pressekonferenz betount, op där hir Konjunkturnott presentéiert gouf.

Och wann d'Inflatioun vill méi héich wier wéi gewinnt, hätt ee se antëscht méi am Grëff. Wärend se dëst Joer nach bei 6,4% louch, soll d'Inflatioun d'nächst Joer bei 3,4% leien. D'Indextranche, déi dëst Joer net méi ausbezuelt gëtt, kéint dem Statec no am éischten Trimester vum nächste Joer ausbezuelt ginn. Eng 3. Tranche wier dem Serge Allegrezza no dann héchstwarscheinlech fir d’Enn vum nächste Joer. Et wier allerdéngs nach ze fréi, sech do festzeleeën.

D'Tripartite-Mesurë géifen dem Statec no d’Kafkraaft stäerken an d'Aiden un d'Menagen an Entreprisë géifen ongeféier 2% vum PIB ausmaachen, wat d'Konjunktur stimuléiere géif. Wat de Chômage zu Lëtzebuerg betrëfft, wäert dësen de Previsioune vum Statec no vun aktuell 4,8 op 5,1% klammen.

LINK: D'Konjunkturnott vum Statec