2019 gouf e Renforcement vu 600 Poliziste decidéiert, déi elo an 3 Wellen à 200 rekrutéiert goufen. D'Formatioun huet doduerch missten ugepasst ginn.

Wou an de Jore virdrun tëscht 40 an 80 Policeschüler ugefaangen hunn, waren et an de leschten 3 Joer jeeweils 200. Domat war séier kloer, dass déi al Policeschoul um Verluerekascht net méi grouss genuch wär. Ma och dat neit Schoulgebai um Findel wär net grouss genuch gewiescht, fir beim ale System vun zwee Joer an der Policeschoul ze bleiwen. D'Kueren an der Policeschoul sinn elo just nach am éischte Joer, dat zweet Joer sinn d'Stagiairen um Terrain. Fir dass d'Kueren all an dat éischt Joer passen, hunn d'Formatiounsstonne vun 1.700 op 1.350 missten erofgesat ginn, wéi de Christian Gatti, Directeur de Formation erkläert. "Verschiddener sinn zesummegestaucht ginn (...), anerer si ganz ewechgefall. Dat sinn awer exklusiv Matièren di net polizeirelevant sinn, zum Beispill d'Sproochekueren hu mer ewech gelooss, d'Schwammkueren hu mer ewech gelooss wat mat 200 Schüler och schwiereg gi wier, well mir hu keng eege Schwemm als Police."

Am zweete Joer steet di sougenannten "Initiation Pratique" um Programm. Hei mussen d'Policeschüler 3 Stagen a jeeweils 4 Méint absolvéieren. Stagë waren zwar och virun der Reform schonn Deel vun der Ausbildung, do waren et awer just 12 Wochen Stage d'Observation. Ma mat der Reform vun der Ausbildung leeën d'Stagiairen elo nom Bestoe vun den Examen an der Policeschoul e speziellen Eed of. Domat kréie si d'Kompetenze fir ënner Opsiicht vum Tuteur um Terrain matzeschaffen.

Dass de Policeschüler elo scho wärend sengem Stage ee Joer laang um Terrain ass, soll et him erlabe mat enger ganz anerer Erfarung an d'Beruffsliewen eranzeklammen, wéi d'Lynn B., déi dëst Joer als eng vun 182 Policeschüler respektiv Policeschülerinnen hire Stage ugefaangen huet, erkläert. "Also kloer hues de Fächer an der Schoul, déi dech op den Ëmgang mat de Leit virbereeden, mä an der Praxis ass dat ëmmer nach eppes aneres. Do hues de keng Theorie, déi do honnert Prozent drop passt."



Den Ëmgang mam Bierger ass am Beruff vum Polizist zentral. Dofir gëtt schonn am Rekrutement nieft Allgemengbildungs-, Sproochen- a Sportstester och mat psychologeschen Tester geschafft, wéi de Bob Zovilé, Directeur adjoint vun de Ressources humaines erkläert. "D'Psychologesch Tester erlaben et, zesumme mat der Biografie a mam Entretien, eng beschtméiglech Aschätzung vun der Eegnung zum Beruff ze maachen. Psychologesch Tester hëllefen och festzestellen, ob gewësse Fäegkeeten, déi fir de Beruff relevant sinn, och beim Kandidat do sinn oder net, zum Beispill Sozialkompetenzen. Anerersäits hëllefe se och, Kandidaten ze ecartéieren, déi fir de Beruff net sou gëeegent sinn, well verschidde Kompetenze bei hinnen net sou vorhande sinn."

Och Kandidaten déi keen neutraalt Optrieden hätten, also zum Beispill duerch Tätowéierungen, déi eng politesch oder reliéis Zougehéiregkeet weisen, géifen ausgeschloss.