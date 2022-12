Poliziste mat enger 1ière oder 13e mussen an déi selwecht Karriär agestuuft ginn, egal ob si virum Aféiere vun där Karriär agestallt goufen oder duerno.

D'Carrière moyenne gouf 2018 eréischt agefouert. Ma Poliziste mat Schoulofschloss, déi bis dohin an der Carrière inférieure geschafft hunn, goufen doropshin net automatesch reklasséiert. Eng Decisioun, géint déi geklot gouf an déi elo an zweeter Instanz gekippt gouf.

D'Cour administrative hat dem Verfassungsgeriicht déi grondsätzlech Fro gestallt, ob déi concernéiert Polizisten doduerch effektiv ongerecht behandelt gi wieren. D'Urteel vun der Cour constitutionelle ass dann elo och kloer. Poliziste mat den néidegen Diplomer, déi awer scho virun der Reform geschafft hunn, mussen och d'Méiglechkeet hunn, an der Karriär opzesteigen, esou wéi d'Associatioun vun de Poliziste mat Schoulofschloss, ADESP, dat zanter Jore fuerdert.

De President vun der ADESP, Michel Mangen:

"An där Karriär sinn natierlech och säitdeem honnerte vu Leit rekrutéiert ginn an elo hu mer jo da vun der héchster juristescher Instanz, déi mer hei am Land hunn, attestéiert kritt, dass déi Leit, déi virun 2018 an der Police waren an e Secondairesdiplom haten, keen adequate Moyen hunn, fir an déi Karriär ze kommen. Dobäi kann een och nach soen, dass se souguer festgehale hunn, dass eng Barrière besteet, dass den Diplom souzesoen eng Barrière ass, fir an déi Karriär ze kommen."

De President vun der ADESP, Michel Mangen D'Urteel iwwert d'Karriäre bei der Police

Elo erhofft ee sech bei der ADESP, dass déi zoustänneg Ministeren direkt ufänken, dës Decisioun um legale Plang ëmzesetzen, fir dass dës Ongerechtegkeet esou séier wéi méiglech kann aus der Welt geschaaft ginn.