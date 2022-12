Den Tourismusminister hätt eng grouss Onsécherheet kreéiert, well hien de Projet vun der Piscine an den nächste 5-Joresplang geréckelt hätt.

An engem Communiqué bedauert de Veianer Gemengerot, dass d'Ministere Georges Engel (Sport) a Lex Delles (Tourismus) an enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der CSV keng präzis Informatiounen iwwer d'staatlech Subventioune fir dëse Projet ginn hätten. Den Tourismusminister hätt eng grouss Onsécherheet kreéiert, well hien de Projet vun der Piscine an den nächsten 5-Joresplang geréckelt hätt. Mam neie Gesetzprojet kéim eng grouss Dokumentatiounsaarbecht op d'Gemeng duer, fir iwwerhaapt ze wëssen, wat d'Regierung da prett wär, ze subventionéieren. Domat géif de Minister Delles de Finanzement op wackeleg Bee stellen, well déi Etüden deier wären, esou de Gemengerot. Ouni Bedeelegung vum Staat wär de Projet, fir d'Schwämm ze moderniséieren, net ze realiséieren, heescht et. Et rechent ee mat Käschten an Héicht vu 15,5 Milliounen Euro.