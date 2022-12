Zu Lëtzebuerg ginn d'Apdikte vun 3 Grossiste beliwwert. Déi kréien d'Medikamenter direkt aus de Laboratoiren.

Wéinst der Pandemie huet et do déi lescht 2 Joer méi lues gedréint. Mam Resultat, datt an de Laboen wuel Leit entlooss goufen, déi elo beim Hierstelle vu Medikamenter feelen.

Verschidde Medikamenter fänken un an den Apdikten ze feelen. Als Apdikter gëllt et dann eng Léisung fir de Patient ze fannen.

Datt Pharmaindustrie hir Produktiounssitten zum Deel ausserhalb vun Europa huet, géif sech elo bemierkbar maachen. Dëst hätt sécherlech keng positiv Auswierkung op d'Apdikten.

Vum Syndikat vun den Apdikter ass et nach den Opruff un d'Politik, fir ze kucken och nees Produktiounssitten an Europa ze kréien.