An der Chamber stoungen ënner anerem d'Deckele vun de Präisser vu Stroum an den Holzpellets, ma och d'Hausse vum Mindestloun um Programm.

Hausse vum Mindestloun eestëmmeg ugeholl

D'Hausse vun 3,2 Prozent gouf en Donneschdeg de Mëtten eestëmmeg an der Chamber guttgeheescht. Domat géing de Mindestloun der Progressioun vum Duerchschnëttsloun 2020 an 2021 ugepasst ginn, huet de Rapporter an LSAP-Deputéierten Dan Kersch erkläert. Et wier grad an dëser Zäit wichteg, déi kleng Leit net am Stach ze loossen. D'Upassung vum Mindestloun wier dowéinst "wichteg an néideg", esou den Dan Kersch.

"An deenen Zäiten, an deene mir eis hei befannen, ass et wichteg, dass wéi mer soen, déi kleng Leit net am Stach gelooss ginn. Dat hei Instrument vun der Mindestlounupassung ass wichteg an néideg. D'Upassung vum Mindestloun leescht säi Bäitrag zu enger sozialer Gerechtegkeet an domat um Erhale vum soziale Fridden. Ausserdeem ënnerstëtzt se och d'Erhéijung vun der Kafkraaft vun de Stéit, wat finalement och eiser Ekonomie ze gutt kënnt."

Fir de soziale Mindestloun ass et eng Hausse vu 74,02 Euro de Mount op dann 2.387,40 Euro, fir de qualifizéierte Mindestloun ëm 88,03 Euro op dann 2.864,08 Euro. 67.530 Salariéeë wäerte betraff sinn, dovun 52,5 Prozent Residenten. Déi meescht vun hinne schaffen an der Hotellerie an am Commerce. D'Hausse vum Mindestloun kascht 74,6 Milliounen Euro.

Weider Krise-Mesurë ginn ëmgesat

Privatleit, déi mat Holzpellets hëtzen, kréien ënnert d‘Äerm gegraff, well se mat Präishausse konfrontéiert sinn. Ronn 1.600 Stéit si betraff. De Präis fir de Client gëtt ëm 35 Prozent reduzéiert mat engem Plaffong vun 200 Euro pro Tonn. D‘Reduktioun gëtt op 5 Tonne pro Liwwerung limitéiert.

Bei Gebaier, déi op d’mannst eng Wunneng mussen hunn, läit déi maximal Quantitéit bei 10 Tonne pro Liwwerung. D‘Reduktioun gëtt direkt op der Rechnung applizéiert. D‘Liwwerung vun de Granuléë muss mat Tankween geschéien. De Fournisseur kann aus dem In- oder Ausland kommen. D‘Mesure gëllt vum 1. Januar un bis den 31. Dezember d‘nächst Joer.

D’Chamber huet dann och eestëmmeg e weidert Gesetz gestëmmt, mat deem dem Accord aus der Tripartite am Hierscht Rechnung gedroe soll ginn. Et geet ëm den Deckel um Stroumpräis. Dëst Gesetz gesäit vir, datt wann e Gestionär vum Stroumreseau duerch de Kompensatiounsmechanismus géing iwwerméisseg profitéieren, en dat duerch eng negativ Contributioun un d’Stéit weider gëtt.

A mat engem weidere Gesetz ginn d’Stroumpräisser op den ëffentleche Borne fir d’Elektroautoen erofgesat, wärend dem ganzen nächste Joer. Dofir ass eng budgetär Enveloppe vu 15 Milliounen Euro virgesinn. Och dëst Gesetz gouf eestëmmeg ugeholl.

Nei Energie-Subventioune fir d'Stéit

Prix de l'énergie élevés : de nouvelles subventions pour aider les ménages

Communiqué par : ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire

Compte tenu de la crise énergétique actuelle et des augmentations de prix, l'accord tripartite du 28 septembre 2022 prévoit des mesures visant à contrer la hausse disproportionnée des prix d'énergie. Aujourd'hui, le 22 décembre 2022, la Chambre des députés a adopté trois lois - à l'unanimité - qui introduisent des aides pour les ménages :

le prix de l'électricité pour les ménages est stabilisé au niveau de l'année 2022 pour l'année 2023 ;

une réduction temporaire du prix de vente des granulés de bois utilisés pour le chauffage primaire des ménages est introduite à partir du 1er janvier 2023 ;

les prix de la recharge des véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public sont stabilisés pour l'année 2023.

Plus d'informations sur toutes les mesures peuvent être consultées sur www.subventions-energie.lu.

1. Mesures adoptées le 22 décembre 2022

Subvention temporaire du prix de l'électricité pour les ménages

La stabilisation des prix de l'électricité pour les clients résidentiels en moyenne à leur niveau de 2022, pour tous les clients résidentiels ayant une consommation annuelle inférieure à 25.000 kWh, s'applique à partir du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023. Cette mesure s'applique de manière automatique, aucune démarche n'est à effectuer. Plus d'informations peuvent être consultées sur www.subvention-electricite.lu.

Subvention temporaire du prix de vente des granulés de bois (pellets) pour les ménages

La réduction temporaire du prix de vente des granulés de bois en vrac, utilisés pour le chauffage primaire des ménages, à hauteur de 35 %, avec un montant maximal de 200 euros TTC par tonne, s'applique du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour les commandes provenant de fournisseurs de pellets inscrits au registre prévu à cet effet.

Il est donc nécessaire de vérifier si votre fournisseur figure déjà sur le registre avant de passer la commande.

La réduction s'applique pour les livraisons de granulés de bois en vrac, par camion-citerne, sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg aux maisons unifamiliales, avec un montant maximal de 5 tonnes par livraison et aux résidences (au moins deux unités d'habitation), avec une quantité maximale de 10 tonnes par livraison. Plus d'informations et le registre des fournisseurs de pellets inscrits peuvent être consultés sur www.subvention-pellets.lu.

Subvention temporaire du prix de vente de l'électricité au bénéfice des utilisateurs des bornes de charge pour voitures électriques accessibles au public

La réduction de prix au bénéfice des utilisateurs finals des bornes de charge accessibles au public sera appliquée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour toutes les bornes situées sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg. La réduction est limitée à un montant maximal hors taxes de 0,50 euro par kilowattheure. Plus d'informations peuvent être consultées sur: www.subvention-electricite.lu

2. Mesures déjà introduites et prolongées

Subvention temporaire du prix du gaz pour les ménages

La limitation de la hausse des prix du gaz naturel pour les clients résidentiels à +15% par rapport au niveau de prix moyen du gaz naturel de septembre 2022 s'appliquera d'octobre 2022 à décembre 2023. Cette mesure s'applique de manière automatique, aucune démarche n'est à effectuer. Pour plus d'informations, le site www.subvention-gaz.lu peut être consulté.

Subvention temporaire du prix de vente du gaz pétrole liquéfié pour les ménages

La réduction du prix de vente du gaz de pétrole liquéfié à hauteur de 0,20 euro par kilogramme pour les ménages utilisant le gaz de pétrole liquéfié en citerne (propane en vrac ménager) pour le chauffage de leurs immeubles s'applique de manière automatique du 31 octobre 2022 au 31 décembre 2023. Comme pour le gaz naturel, cette mesure s'applique également de manière automatique, aucune démarche n'est à effectuer. Plus d'informations se trouvent sur www.subvention-gaz.lu.

Subvention temporaire du prix de vente du mazout pour les ménages

La baisse de prix du gasoil de chauffage (mazout) est entrée en vigueur le 1 novembre 2022 et restera d'application jusqu'au 31 décembre 2023. Cette mesure s'applique également de manière automatique, aucune démarche n'est à effectuer. Le site www.subvention-mazout.lu informe sur le détail de la mesure.

3. Mesure en cours de procédure législative

Subvention temporaire du prix pour la fourniture de chaleur pour les ménages raccordés à un réseau de chauffage urbain

La procédure législative est en cours pour introduire la subvention temporaire visant à limiter le prix pour les clients résidentiels raccordés à un réseau de chauffage urbain à environ +15 % par rapport au niveau de prix moyen de septembre. Néanmoins, elle s'appliquera de manière rétroactive du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023.