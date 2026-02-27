RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

En experimentelle Bësch an der StadOp d'Eecherfeld komme Beem stoen, déi mat Glasfaserkabele vernetzt sinn

Claudia Kollwelter
3.500 Beem sollen um Eecherfeld geplanzt ginn.
Update: 27.02.2026 07:48

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

En experimentelle Bësch ass en Donneschdeg um Eecherfeld an der Stad ugeplanzt ginn. De Projet vun der Stad Lëtzebuerg, zesumme mam Ëmweltministère, der Natur- a Bëschverwaltung an dem Luxembourg Institute of Science and Technology huet e wëssenschaftlechen ma och e pedagogesche Volet.

En experimentelle Bësch an der Stad / Claudia Kollwelter

D’Kanner aus der Bëschspillschoul waren en Donneschdegmoie schonn ganz aktiv an hu gehollef, déi éischt Beem um Eecherfeld op enger Parzell, déi der Stad Lëtzebuerg gehéiert, unzeplanzen. 3.500 Beem sinn et am Ganzen. Den Direkter vun der ANF, de Michel Leytem erklërt, wéi eng dat sinn:

“Mir setzen hei haaptsächlech op Lannen, Eechen, Buchen, also wierklech Aarten, déi och hei hi gehéieren. A firwat setze mer op déi Aarten? Well dat déi Aarte sinn, déi elo am Klimawandel, wann d’Temperaturen e bësse méi héich ginn, déi do am widderstandsfäegste sinn. An ech mengen, wat ee ganz wichtege Message hei ass, dat ass eeben d’Mëschung. Mir setzen net just op eng Bamaart, mee et ginn op e puer Bamaarte gesat.”

D’Kanner mee och soss Leit solle mat dësem Projet gesinn, wéi e Bësch sech entwéckele kann. Den Ëmweltminister Serge Wilmes erkläert:

“A wat mer hei maachen, si Beem planzen, déi nees an 20, 30, 40 Joer eréischt wäerten hir ganz biologesche Valeur entwéckelen. An dat wäert also virun allem ons nach, mee och hinnen, zegutt kommen. An dat ass e ganz schéint Symbol, wat mer hei mateneen verbannen, sou vill verschidde wichteg Aspekter.”

Wichteg wier et och fir d’Zukunft anstänneg Daten ze hunn, wéi d’Klima sech verännert, déi dann direkt op de Bësch kéinten iwwerdroe ginn, sou Michel Leytem vun der Natur- a Bëschverwaltung:

“An duerfir ass déi Participatioun vum LIST hei sou wichteg, well si eis déi néideg wëssenschaftlech Date bréngen, déi Beem hei, déi gi carrement mat Glasfaserkabele matenee vernetzt, wou mer dann och wierklech kucken, wéi schwätzen déi Beem mateneen? Verschidde Beem, déi ginn och nach extra mat enger Pilzmëschung geimpft, mat enger sougenannter Mycorrhiza, soudass dat hei wierklech e ganz, ganz innovative Projet ass, a wou mer och déi wëssenschaftlech Resultater herno mat jiddwerengem kënnen deelen, fir dass mer gutt opgestallt sinn, fir géint de Klimawandel mat eise Bëscher kënnen ze reagéieren.”

De Projet reit sech dann och an d’Zil a vun der Stad Lëtzebuerg, bis 2030 30.000 nei Beem geplanzt ze hunn.

Am meeschte gelies
RTL-Informatiounen no
Dr. Philippe Wilmes krut vun HRS gekënnegt, gëtt Nouvelle an der Press gewuer
Video
Urteeler am Bommeleeër-bis-Prozess
Fréiere Police-Generaldirekter gouf verurteelt
Video
"Spezial-Ekipp" vun der Stad Lëtzebuerg
"Elo fanne mir Sprëtzen an de Schoulen oder bei Kierchen. Et ass traureg."
Video
Fotoen
22
No Ausernanersetzung tëscht zwou Lycéesschülerinnen
Parquet: Plaz-Probleem an der Jugendpsychiatrie
Video
Kee mathuelen!
Presuméiert Koffer-Déif am Raum Waldhaff op der Flucht
Weider News
Homejacking e Méindeg zu Leideleng
Poschen a Bijouen am Wäert vun e puer honnertdausend Euro geklaut - 4 presuméiert Täter gepëtzt
Malware um System vun de mobille Geräter beim Staat
Schiedlech Software entdeckt
Intern Servicer vum Staat iwwer mobil Geräter aktuell net disponibel
1
Den CGDIS mellt
6 Blesséierter bei 5 Accidenter um Donneschdeg den Owend
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Loftugrëff op Kabul: Pakistan deklaréiert Afghanistan "oppene Krich"
LIVE
Invité vun der Redaktioun (27. Februar)
Serge Allard, President vun de Lëtzebuerger Kannerdokteren
Audio
0
Weiderbildung fir Dokteren
Eng Obligatioun ouni Reglementatioun a Kontroll
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.